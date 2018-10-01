МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Борис Райтшустер
Борис Райтшустер
Журналист. Автор книги "Путинократия". C 1999 г. по 2015 г. - глава Московского бюро журнала Фокус.Все статьи автора

Близость России и Германии тянется от Романовых и Екатерины ІІ

1.7т

В Германии до сих пор сильное российское влияние.Этому явлению я насчитал 19 причин. Самая главная – это сильнейший антиамериканизм, особенно в элитах. Потом историческая близость России и Германии тянется еще со времен Романовых и Екатерины ІІ. Помните, Бисмарк говорил, что Россия и Германия должны быть в хороших отношениях. До сих пор многие немцы не осознают, что между ними есть другие страны. В их сознании Россия и Германия — это соседи. И когда даже известные политики выступают и говорят: русским и немцам нужно решить, что делать с Украиной, то у меня это вызывает аллергическую реакцию. Выходит, что многие немцы не понимают, насколько это ужасно.

Третья причина — это сильнейшее российское лобби. До сих пор в Германии живет много кгбшников, которые работают на Москву. Есть еще хамелеонская способность Путина казаться правым и одновременно левым, чему симпатизируют местные националисты и левые, которые считают, что Путин - спаситель коммунизма. Его любят даже религиозные консерваторы, которые считают, что Путин религиозный спасатель западной цивилизации.

Новости
Стоит ли получать выгоду на спине Украины?

Вообще немцы очень недовольны происходящем в Германии. Я много езжу по стране и вижу этот уровень недоверия к нашей политике и к нашим СМИ. Они не верят, что Путин и Трамп такие плохие, как о них рассказывают журналисты. И вот такая ситуация – это идеальное место для маневров Путина. Те россияне, которые занимаются Германией – все прекрасно чувствуют. Это прекрасные специалисты, в отличие от наших специалистов по России, которые часто даже языка не знают.

Они четко улавливают нашу слабость, а так как немцы сейчас слабы, им очень легко подливать масла в огонь. Это жутко пугает. Если в послевоенной Германии немцы понимали, кто наш враг, а кто друг, и попытки влияния Москвы и Восточного Берлина тогда были безуспешны, то сейчас немцы просто не понимают, кто и как ведет эту гибридную войну.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борис РайтшустерБорис Райтшустер
Тема
Российская военная угроза
Место
Германия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Каклы,какое ваше дело в русско-немецких отношениях?)идите пукайте в свою ГТС,энергонезависимые
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
http://snip.li/DpszH
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги