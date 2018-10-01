В Германии до сих пор сильное российское влияние.Этому явлению я насчитал 19 причин. Самая главная – это сильнейший антиамериканизм, особенно в элитах. Потом историческая близость России и Германии тянется еще со времен Романовых и Екатерины ІІ. Помните, Бисмарк говорил, что Россия и Германия должны быть в хороших отношениях. До сих пор многие немцы не осознают, что между ними есть другие страны. В их сознании Россия и Германия — это соседи. И когда даже известные политики выступают и говорят: русским и немцам нужно решить, что делать с Украиной, то у меня это вызывает аллергическую реакцию. Выходит, что многие немцы не понимают, насколько это ужасно.

Третья причина — это сильнейшее российское лобби. До сих пор в Германии живет много кгбшников, которые работают на Москву. Есть еще хамелеонская способность Путина казаться правым и одновременно левым, чему симпатизируют местные националисты и левые, которые считают, что Путин - спаситель коммунизма. Его любят даже религиозные консерваторы, которые считают, что Путин религиозный спасатель западной цивилизации.

Вообще немцы очень недовольны происходящем в Германии. Я много езжу по стране и вижу этот уровень недоверия к нашей политике и к нашим СМИ. Они не верят, что Путин и Трамп такие плохие, как о них рассказывают журналисты. И вот такая ситуация – это идеальное место для маневров Путина. Те россияне, которые занимаются Германией – все прекрасно чувствуют. Это прекрасные специалисты, в отличие от наших специалистов по России, которые часто даже языка не знают.

Они четко улавливают нашу слабость, а так как немцы сейчас слабы, им очень легко подливать масла в огонь. Это жутко пугает. Если в послевоенной Германии немцы понимали, кто наш враг, а кто друг, и попытки влияния Москвы и Восточного Берлина тогда были безуспешны, то сейчас немцы просто не понимают, кто и как ведет эту гибридную войну.