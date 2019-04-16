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Били по России? Израиль нанес авиаудар по базе с учеными из Беларуси и КНДР

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по Научно-исследовательскому центру в сирийском городе Масьяф, где находились ученые-ракетчики из Беларуси и Северной Кореи.

О судьбе исследователей ничего неизвестно, пишет AMN. Однако установлено, что инженеры сотрудничали с сирийскими учеными.

Ученые занимались производством твердого топлива и сотрудничали с Сирийской организацией технологических производств в крупном промышленном комплексе. Этот объект неоднократно попадал под обстрелы, однако атаку 13 апреля называют самой масштабной.

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Сообщается, что в результате обстрела погибли и пострадали несколько сирийских и иранских военнослужащих.

Военный обозреватель новостного портала Рон Бен-Ишай отметил, что в районе Масьяфа находится батарея российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, одна из первых переданных сирийской армии батарей ПВО после инцидента со сбитым российским самолетом-разведчиком Ил-20, передает Eadaily.

По мнению израильского военного эксперта, иранцы (предположительно, военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции, КСИР) могли возобновить производство ракет, надеясь на то, что присутствие ЗРК С-300 в районе сдержит израильтян от нанесения ударов.

Добавим, что Израиль неоднократно совершал удары в Сирии в местах предполагаемых поставок и развертывания оружия войсками Ирана и Хезболлах, которые являются союзниками действующего президента Сирии Башара Асада.

Место авиаудара До и После

Место авиаудара До и После

Как сообщал OBOZREVATEL, военная авиация Израиля нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливии по сирийской провинции Хама.

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Место
Израиль
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Horbach Pavel
Horbach Pavel
Тупые сябры!))
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Мосин Клим
Мосин Клим
бацька хочет по зубам получить？евреи это быстро оформлят！
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