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Белый дом назвал единственную договоренность Трампа и Путина

1.7тЧитать новость на украинском

Единственной договоренностью президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина на встрече 16 июля в Хельсинки стало то, что они согласовали встречу своих советников по национальной безопасности.

Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе регулярного брифинга для журналистов.

"Единственная договоренность, которая была достигнута, это то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне, и это взаимодействие сейчас продолжается и будет продолжаться. Я могу вам сказать, что посланник Болтон встретится со своим коллегой из России в следующем месяце в дополнение к встрече с другими европейскими коллегами", — сказала она, не уточнив, с кем именно и на чьей территории будет данная встреча.

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Напомним, встреча Трампа и Путина состоялась в Хельсинки 16 июля. Представители США остались недовольны главой Белого дома. Его называли "имуществом" президента РФ и критиковали позицию на пресс-конференции.

19 июля Трамп заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным, чтобы обсудить текущие проблемы и ситуацию в Украине.

Также стало известно, что на прошедшем саммите президент РФ предложил американскому коллеге организовать и провести референдум на оккупированных частях Украины.

Позже Трамп заявил, что может стать для президента России Владимира Путина "худшим из врагов". В свою очередь Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Белый дом придерживается очень жесткой позициипо отношению к РФ.

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Темы
Встреча Путина и ТрампаХолодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Графский Степан
Графский Степан
К хохложопым в их помойку, даже Волкер перестал ездить)) О чем с дебилами там договариваться, когда они и по телефону приказы могут принимать)))
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