Обратил внимание на весьма познавательную дискуссию, последовавшую за публикацией открытого письма Светланы Алексеевич в адрес представителей российской интеллигенции. Надо сказать, что как настоящий мастер пера, она не скована жёсткими рамками своего времени, поэтому и само письмо запоздало лет, так, на 110. Длительная негативная селекция привела к тому, что по сравнению с дореволюционной интеллектуальной элитой, брезговавшей подавать руку жандармским офицерам, сегодняшняя российская интеллигенция в своей массе представляет собой кучку трусливых людей, жмущихся к чекистскому сапогу.

Российская интеллигенция не только не стала центром противостояния диктатуре, а напротив, стала одной из ключевых опор путинизма. Взамен на щедрые подачки от власти, вот уже два десятка лет интеллигенция оставляет незамеченными преступления режима, как внутри России, так и за рубежом. Многие же и вовсе регулярно выполняют "маленькие, но ответственные поручения" - то входя в число доверенных лиц Путина на так называемых президентских выборах, то выступая с публичной поддержкой путинских преступлений, оставляя свою подпись под коллективными письмами.

Среди ответов на обращение Алексеевич очень показательным является текст Людмилы Улицкой. Это письмо больше чем мнение отдельно взятого человека - оно является собирательным и отчетливым образом отображает истинное восприятие российской интеллигенцией путинского режима :

"Но опыт жизни советского человека, прожившего большую часть своей жизнью под барабанный бой бесстыжей пропаганды, дал мне хороший иммунитет. Я не один раз говорила - да, мы сегодня живем просто в "золотом веке", если сравнить нашу жизнь с жизнью наших родителей и дедов. Рухнул железный занавес, открылись границы, информация о жизни мира, всегда скрываемся в советское время, хлынула потоком, и всякий, желающий ее получить, просто нажимает кнопку в своем компьютере. И аресты аккуратные, точечные, без сталинского размаха...

События в Белоруссии разрушили мою идиллическую картину жизни: стало очевидно, как власть выпускает зубы, когда чувствует угрозу своему бессрочному и беззаконному существованию".

Разрушили идиллическую картину жизни… Взрывы домов в Москве, 2-я чеченская война, трагедии в Норд-Осте и Беслане, убийства Щекочихина, Литвиненко, Политковской, Немцова и целого ряда других критиков режима, военное вторжение в Грузию и Украину, поддержка кровавого диктаторского режима Асада и поддержанная российской армией бойня в Сирии (со сталинским размахом, к слову говоря) - неполный список промежуточных итогов путинского правления, но, как оказалось, всего этого оказалось недостаточно для разрушения "идиллической картины жизни" рефлексирующего российского интеллигента.

Нужно признать очевидное - никогда так называемая российская интеллигенция не хотела и не была готова противостоять путинскому режиму. В первую очередь потому, что режим не был для них абсолютным злом. И даже в моменты протестного подъема 2011-2012 годов, в котором некоторым представителям интеллигенции досталась заметная роль, они последовательно выступили против радикализации протеста и попыток демонтажа путинского режима, сводя протестную повестку к невнятным и безопасным для власти требованиям. Очевидно, вся активность "групп граждан" и "лиг избирателей" была не про смену режима, а лишь про его улучшение.

По масштабам своих преступлений и количеству жертв путинская диктатура уже давно оставила позади уродливый режим Лукашенко, однако российские интеллектуалы по-прежнему предпочитают избегать этой реальности, отводя белорусскому тирану роль "последнего диктатора Европы".

Такая картина мира приводит к умозаключениям, органически вписывающимся в жизненную философию российских сислибов. Тех самых, которые, не переставая цинично эксплуатировать либеральную риторику, по-прежнему остаются финансово-экономический подпоркой мафиозного путинского режима:

"Я думаю, что Владимир Путин не очень горит желанием слишком сближаться с Лукашенко. Лукашенко отчетливо токсичен. А у Путина своей токсичности хватает. Ему не стоит ввязываться в слишком близкие трепетные отношения с таким персонажем, как Лукашенко. Это наносит серьезный очень ущерб и его репутации, и чисто экономическим отношениям".

А вот письмо, подписанное многими достойными людьми в "Новой газете", можно отнести к типичному для сегодняшней российской общественности случаю коллективного когнитивного диссонанса. Впрочем, обо всем этом было уже сказано 2 тысячи лет тому назад: "И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?" (Евангелие от Матфея: 7 глава: 3 стих).

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