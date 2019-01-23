Беларусь ''сольется'' с Россией: у Путина заявили о ''прорыве''

Россия начала ревизию договора с Беларусью о создании союзного государства от 1999 года в рамках работы двусторонней рабочей группы по интеграции.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил посол России в Беларуси Михаил Бабич в разговоре с журналистами. По словам дипломата, "особенность этой работы состоит в том, что 5 лет назад мы подписали евразийский договор".

"Российская часть группы к работе приступила. Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора по блокам: экономический, социальный, по органам государственного управления, по вопросам безопасности и военно-технического сотрудничества. Все аспекты договора, которые были заложены в 1999 году, рассматриваются соответствующими органами власти", — сказал Бабич.

По его словам, после завершения работы Москва передаст свои предложения в Минск для выработки встречных предложений. Затем их вынесут на рассмотрение президентов двух стран — Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Владимир Путин и Александр Лукашенко TUT.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко выступил с тревожным заявлением о независимости Беларуси, анонсировав для граждан государства "тяжелый год", и призвав их готовиться к тому, что страну "будут пробовать на зуб".

Еще во время новогоднего обращения Лукашенко проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией, сказав гражданам Беларуси, что страна нуждается в их интеллекте и энергии. "Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома", — говорил он.

До этого Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством. "Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо", — заявлял политик.

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