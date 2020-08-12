Беларусь согласилась передать России задержанных наемников ЧВК "Вагнера" – СМИ

Три десятка россиян из ЧВК "Вагнера", задержанных спецслужбами Беларуси накануне президентских выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам, предполагается, что они покинут Минск воздушным путем.

"Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели", – сказал источник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора Украины 11 августа 2020 обратился в генеральную прокуратуру республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси.

В Беларуси 12 августа приземлился спецборт Воздушно-космических сил России. Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 в 9:44 вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области РФ. По одной из версий, на самолете могут вернуть в Россию задержанных "вагнеровцев".