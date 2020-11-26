Беларусь подготовила санкции в отношении официальных лиц Украины

Министерство иностранных дел Беларуси подготовило санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины.

Как сообщает "Интерфакс", глава МИД Владимир Макей пообещал журналистам "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства".

По его словам, власти Украины заявляли, что "поставили все отношения с Беларусью на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия".

Также Макей отметил, что Украина присоединяется к санкциям ЕС в отношении Минска, что нельзя расценивать как "абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси".

"В Киеве считают, что, вводя санкции, они помогают народу Беларуси. Мы видим, что это абсолютно извращенная логика. И мы категорически не приветствуем такой подход", – добавил он.

При этом глава МИД назвал решение Украины присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси несамостоятельным шагом.

"Это очередное несамостоятельное решение Украины, которое демонстрирует непоследовательность политики наших южных соседей. Если говорить откровенно, то мы рассматриваем это как практически насмешку над здравым смыслом", – подчеркнул Макей.

По словам министра, Украина пытается изобразить из себя какой-то идеал в контексте соблюдения прав человека.

"Украина не является для нас эталоном в плане прав человека, и мы считаем, не может выступать в данной ситуации ментором или учителем по отношению к Беларуси", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября семь стран-партнеров ЕС, включая Украину, ввели санкции против Беларуси из-за фальсификации выборов президента и нарушения прав человека.