Забужко сравнила взрывы в Бейруте с Чернобыльской трагедией

Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко сравнила масштабные взрывы в столице Ливана Бейруте с аварией на Чернобыльской атомной электростанции.

Как отметила украинка, оба ЧП связаны с человеческим фактором. Об этом Забужко написала 5 августа на своей странице в Facebook.

"О Бейруте. Какое-то дежавю с Чернобылем, и не только... Глупость – великая сила истории! А в последнем столетии, так и вообще ее двигатель", – заявила писательница.

Она также сделала репост текста о вероятной причине взрывов в столице Ливана (далее – цитируем):

"Раздолбай Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своем корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта. Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на нее болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту и положили на нее не только болт, а ещё кучу разного барахла, среди которого был груз петард. Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута".

Скриншот

Скриншот

Напомним, в РФ подтвердили версию о том, что взорваться в Бейруте могла именно амиачная селитра с российского судна. По данным СМИ, это вещество в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

Предлагаем посмотреть видео момента ЧП и последствий взрывов:

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