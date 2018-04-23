"Майдан" в Армении: появилась реакция протестующих на отставку Саргсяна

На улицах Еревана протестующие ликуют в связи с решением премьер-министра Армении Сержа Саргсяна уйти в отставку.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Life SHOT.

На кадрах видно, как огромные толпы людей, которые около 10 дней митинговали в Ереване, радуются отставке премьер-министра.

По информации "Интерфакс-Украина", десятки тысяч людей празднуют на площади Республики в центре Еревана отставку премьер-министра.

Праздничная атмосфера царит также в остальных городах Армении.

Полиция сообщила, что движение по городу перегружено, просит граждан проявлять взаимное уважение, выражает готовность содействовать мирным собраниям.

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Отметим, что в воскресенье, 22 апреля Саргсян пришел на встречу с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном. Однако диалог сорвался после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода премьера.

После этого тот резко встал и ушел.

Спустя полтора часа после этого инцидента, Пашиняна задержали.

Протестные настроения, однако, не стихли, а наоборот, еще больше усилились. В понедельник днем Пашиняна выпустили на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.