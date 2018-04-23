Лидер System of a Down поддержал протесты в Армении

Лидер американской группы System of a Down, музыкант армянского происхождения Серж Танкян записал видеообращение в поддержку протестующих в Армении, которые добиваются отставки премьер-министра страны Сержа Саргсяна.

Танкян опубликовал этот ролик на своем канале в YouTube.

Он призвал митингующих избегать терминологии "цветной революции", которая ассоциируется с противостоянием Востока и Запада.

Танкян убежден, что армяне должны требовать не только отставки правительства, но и реформ.

"Продолжайте ваше мирное сопротивление, избегайте ловушек провокаторов, они получат по заслугам, когда их руководители в один прекрасный день потеряют свои должности, и они будут вынуждены прийти к вам с просьбой о сотрудничестве", - добавил музыкант.

Также лидер System of a Down пообещал в ближайшее время присоединиться к протестам в Ереване.