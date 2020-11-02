Байден опережает Трампа в финальном предвыборном опросе – СМИ

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден на 10 процентных пунктов опережает действующего главу страны республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения. Он был проведен 29-31 октября телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal.

Отмечается, что за бывшего вице-президента выступили 52% опрошенных американцев, при этом 42% поддерживают нынешнего американского лидера. Примечательно, что еще две недели назад, Байден имел популярность в 54%, а Трамп – те же 42%.

Помимо этого, кандидат-демократ превзошел республиканца по популярности на шесть процентных пунктов (51% против 45%) в 12 колеблющихся штатах, где пока неясно, за кого проголосует большинство избирателей. Речь идет об Аризоне, Флориде, Джорджии, Айове, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Северной Каролине, Нью-Гэмпшире, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

Байден также пользуется более значительной поддержкой среди афроамериканцев, граждан в возрасте 18-34 лет, женщин, престарелых лиц и "белых избирателей с дипломами об окончании высшего образования". Тогда как Трамп больше популярен среди "белых избирателей вообще и белых избирателей без дипломов об окончании высшего образования".

Кроме того, 48% опрошенных высказались в пользу того, чтобы Конгресс контролировали демократы, а 43% – республиканцы. Ко всему прочему 45% респондентов одобрили работу Трампа на посту президента, а 52% – нет.

NBC подчеркивает, что в опросе приняли участие 1 тыс. зарегистрированных избирателей, статистическая погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что результаты выборов в его стране должны быть известны уже в день голосования – вечером во вторник, 3 ноября.