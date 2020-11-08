Байден обратился к нации и призвал сторонников Трампа снизить градус напряжения

Демократ Джо Байден, который, по последним данным, победил в гонке за президентское кресло в США, призвал сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа снизить градус напряжения и дать шанс друг другу.

Об этом он сказал во время обращения к нации, которое состоялось в городе Уилмингтон штата Делавэр, передает CNN. Примечательно, что во время выступления все присутствующие на сцене были в масках, кроме новоизбранного президента.

"Я понимаю разочарование всех тех, кто голосовал за Трампа. Я сам несколько раз проигрывал, но давайте дадим шанс друг другу. Пора отказаться от резкой риторики, снизить температуру, начать прислушиваться друг к другу и перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам. Они не наши враги. Они американцы", – отметил Байден.

В своей речи он сослался на Библию, подчеркнув, что сейчас для Америки настало время лечения. Также бывший вице-президент сказал, что его победа на выборах является напоминанием о тех, кто прилагал все усилия, чтобы она состоялась.

"Американский народ четко сформулировал свой выбор. Мы победили с наибольшим количеством голосов, когда-нибудь отданных за президента в истории страны – 74 миллиона", – добавил Байден.

Отметим, что с обращением к американцам выступила и новоизбранная первая женщина вице-президент, член Демократической партии США Камала Харрис.

"Хотя я и буду первой женщиной в этом офисе, но я не буду последней. Поскольку каждая маленькая девочка теперь видит, что это страна возможностей, независимо от вашего пола. Наша страна дала вам четкий месседж: мечтайте с амбициями, управляйте с убеждениями и смотрите на себя так, как другие не могут. Но знайте, мы будем аплодировать вам на каждом шагу", – сказала она.

Харрис добавила, что отдав голос за Байдена американцы выбрали надежду, единство, порядочность и правду.

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