Байден обратился к нации и призвал сторонников Трампа снизить градус напряжения
Новоизбранный президент попросил граждан дать шанс друг другу
Он заявил, что оппоненты, которые проиграли выборы, не являются врагами американцев
По словам демократа, теперь для Америки настало время исцеления
Демократ Джо Байден, который, по последним данным, победил в гонке за президентское кресло в США, призвал сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа снизить градус напряжения и дать шанс друг другу.
Об этом он сказал во время обращения к нации, которое состоялось в городе Уилмингтон штата Делавэр, передает CNN. Примечательно, что во время выступления все присутствующие на сцене были в масках, кроме новоизбранного президента.
"Я понимаю разочарование всех тех, кто голосовал за Трампа. Я сам несколько раз проигрывал, но давайте дадим шанс друг другу. Пора отказаться от резкой риторики, снизить температуру, начать прислушиваться друг к другу и перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам. Они не наши враги. Они американцы", – отметил Байден.
В своей речи он сослался на Библию, подчеркнув, что сейчас для Америки настало время лечения. Также бывший вице-президент сказал, что его победа на выборах является напоминанием о тех, кто прилагал все усилия, чтобы она состоялась.
"Американский народ четко сформулировал свой выбор. Мы победили с наибольшим количеством голосов, когда-нибудь отданных за президента в истории страны – 74 миллиона", – добавил Байден.
Отметим, что с обращением к американцам выступила и новоизбранная первая женщина вице-президент, член Демократической партии США Камала Харрис.
"Хотя я и буду первой женщиной в этом офисе, но я не буду последней. Поскольку каждая маленькая девочка теперь видит, что это страна возможностей, независимо от вашего пола. Наша страна дала вам четкий месседж: мечтайте с амбициями, управляйте с убеждениями и смотрите на себя так, как другие не могут. Но знайте, мы будем аплодировать вам на каждом шагу", – сказала она.
Харрис добавила, что отдав голос за Байдена американцы выбрали надежду, единство, порядочность и правду.
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