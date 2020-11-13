Байден нашел новую должность для Хилари Клинтон – СМИ

Экс-госсекретарь США и кандидат от Демократической партии на выборах президента в 2016 году Хиллари Клинтон якобы может стать постоянным представителем страны в Организации Объединенных Наций.

Это произойдет после того, как команда избранного во время последней президентской гонке американского лидера Джо Байдена перейдет в администрацию президента. Соответствующую информацию со ссылкой на источники опубликовала газета The Washington Post.

Цитируя словам собеседника, издание подчеркивает, что "интригующая кандидатура" Хиллари Клинтон в частном порядке рассматривается на пост постпреда США при ООН.

"Идея в том, что так Байден сможет подчеркнуть важность этой должности в администрации президента. Назначение Клинтон поднимет престиж самой ООН, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене сокращаются", – пишет газета.

Помимо этого, подчеркивается, что в штабе демократа как кандидатов на должности рассматривают также главу его аппарата во времена вице-президентства Стива Риччети и экс-сенатора и сопредседателя переходной команды Байдена Теда Кау.

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