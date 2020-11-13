Байден нашел новую должность для Хилари Клинтон – СМИ
Экс-госсекретарь США и кандидат от Демократической партии на выборах президента в 2016 году Хиллари Клинтон якобы может стать постоянным представителем страны в Организации Объединенных Наций.
Это произойдет после того, как команда избранного во время последней президентской гонке американского лидера Джо Байдена перейдет в администрацию президента. Соответствующую информацию со ссылкой на источники опубликовала газета The Washington Post.
Цитируя словам собеседника, издание подчеркивает, что "интригующая кандидатура" Хиллари Клинтон в частном порядке рассматривается на пост постпреда США при ООН.
"Идея в том, что так Байден сможет подчеркнуть важность этой должности в администрации президента. Назначение Клинтон поднимет престиж самой ООН, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене сокращаются", – пишет газета.
Помимо этого, подчеркивается, что в штабе демократа как кандидатов на должности рассматривают также главу его аппарата во времена вице-президентства Стива Риччети и экс-сенатора и сопредседателя переходной команды Байдена Теда Кау.
Как сообщал OBOZREVATEL:
кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден теперь имеет в общей сложности 290 голосов при необходимых 270.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поприветствовала победу Байдена. Она заявила, что "это исторический билет, отказ от Трампа и новая страница для Америки".
Официально коллегия выборщиков выберет главу США только 14 декабря.