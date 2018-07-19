Вообще целых две недели отпуска выветриваются за каких-то два часа дороги Шереметьево - дом. Ну там мало того, что вонища и пылища на жарище. Там одна пробка перед МГИМО чего стоит, когда у тебя есть счастливая возможность во всех буквах разглядеть цитату В.В.Путина, украшающую коробку института: "Наша задача - создать по настоящему современную образовательную среду".

Фасад моей воркутинской школы N35 украшала аналогичная: "Учиться, учиться и учиться (Ленин)". Но щас мы типа не в СССР, мы типа живем в демократическом государстве, как учит Дональда Трампа Владимир Путин. Но в демократическом государстве цитатами из демократически избранных президентов фасады вузов вроде бы не украшают. Я не думаю, что над Гарвардом красуется изречение Трампа, над Сорбонной - высказывание Макрона и пр.

Ну короче! Чтобы сразу не забылись за всем этим 2 недели во Франции, хочу записать свое главное впечатление о Сан-Рафаэле, где прошел отпуск.

Это абсолютное царство бабушек!!! Не в том смысле, что их там много (хотя их там много), а именно в том, что они там царствуют (царят).

Уточняю сразу. Их возраст, этих реальных хозяев Сан-Рафаэля - таков, про который в России в шутку (а скорее нет) говорят: столько не живут. На вид 80-90. Причем уникально то, что там не просто бабушки. Там бабушки под ручку с дедушками, которые у нас до аналогичного возраста своих супруг, как известно, не доживают.

И вот они тут хозяева. Они боги и богини. Именно так к ним относится более молодое - и потому практически случайное)) - народонаселение. Две сценки в автобусе. Она входит через передние двери. А там местного пенсионера сразу можно отличить от любого неместного персонажа, ибо у них для приезжих не существует никаких пассов, талонов сразу по 10 и пр. Ты, левый чел, обязан штучно купить билет у водителя. А вот местная бабушка обладает своей местной транспортной картой.

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И вот она входит в двери. И он (водитель) срывается с места! Он оглядывает салон в поисках сиденья для нее! А там все занято! Такими же бабушками!!! И он несется к самому последнему ряду, где разместились чуток помоложе! И они врассыпную!! И эта бабушка усаживается в центре опустевшего ряда, и эти, которые только что врассыпную, начинают с некоторой опаской подсаживаться к ней на свои старые места))

А в другом автобусе она садится с какой-то тележкой, и потом начинает выходить, и она выглядит так уверенно, что мне бы в голову не пришло ей помогать, но водитель опять соскакивает со своего места, и бежит вытаскивать эту бабушку с ее тележкой, и все терпеливо ждут, ибо понимают, что по другому никак, что он вышколен! Ими.

Ну и на пляже. Это только на первый взгляд кажется, что там сплошь туристы. Если вы на городской пляж Сан-Рафаэля будете ходить более-менее регулярно, вы сообразите, кто там настоящий хозяин. Бабушки. И их дедушки. Которых бабушки иногда прямо таки волочат вдоль берега моря. Ибо старенькие. Но живые!! Все. Эти живые бабушки и дедушки иногда умеют очень живо скандалить. Даже мы однажды ни с того ни с сего подверглись атаке одной такой хулиганки. Моложавой, не старше 70-ти. Ее дедушка тоже бросался на нас петухом чуть ли не с кулачками!

Впрочем, разобравшись в ситуации, он стал урезонивать свою бабушку. К тому же на нашу защиту немедленно встали другие бабушки. Они объяснили нам жестами и словами, французскими, которых мы не понимали, и даже отдельными английскими, гораздо понятнее, что правда на нашей стороне, и что они эту мадам давно знают, что она крэйзи, она всегда себя так ведет, они ее не одобряют и вот (подвигаются) лучше устраивайтесь поближе к нам. Так надежнее.

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Они свободны и раскованны. Они загорают без лифчиков, наплевав на то, кажется это окружающим эстетичным (политкорректнее сказать - вредным для здоровья) или нет. О, как я мечтала бы все это показать своей маме, которая после 70-ти вдруг стала комплексовать, что в купальнике она уже не выглядит Джиной Лоллобриджидой. Мама! Ты была бы звезда в сравнении с ними! Но их вообще не парят никакие сравнения. Они тут богини. Они хозяйки. И хозяева. Они были в барах на четверть и полуфиналах, где играли французы. Мы дважды с удовольствием нянчили малыша Филиппа, которого таскал с собой на футбол в коляске его прадедушка. Ну разве что их не было на совсем ночных гулянках-кричалках после французских побед. Вот там вдруг оказывалось, что в Сан-Рафаэле существуют люди помоложе 80-ти. Но уже в минувшую пятницу, когда по городу начался ежегодный джаз-фестиваль, вот тут они снова заняли свое достойное место. Точнее места. Они приходили со своими складными стульчиками!!! Там как? Джаз-банды через каждые 200 метров. Сцена устанавливается у каждого кафе. Джазмены - молодые патлатые люди. А публика - это они. Царствующая династия сан-рафаэльцев. Сморщенные!!! (В смысле натуральные. Неоперированные!) С живыми глазками! В шляпках! В кокетливых сарафанчиках! В ярких рубашечках! Прелестные!!!

Слушайте. Я не знаю, что там у них за пенсионная система. Сколько им платит государство. Сколько их дети, которые (мне кажется) живут не с ними. А где-нибудь в парижах и т.п.

Главное - что они ЖИВУТ! Их много! И они очевидно не специально отобранные олигархи. Они не ботоксные президент-бабаи, на поддержание моложавого облика которых брошены усилия всей мировой медицины. Они ходят к своим городским сан-рафаэльским врачам. Они мотаются по городу в автобусах (кстати, крайне редких). Они ходят на пляж. Они танцуют (я уже писала, как беженку из Чечни поразили именно танцы, которые устраивает для них мэрия). Они слушают джаз. Они занимаются подводным плаванием!!!

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Собственными глазами видела бабулю, которая выходит из ворот своей виллы и направляется в сторону сильно каменного пляжа со всей подобающей аквалангической экипировкой.

Они живут. Не доживают. Их государство дало им такую счастливую возможность. Или лучше так: жить, а не существовать, как пела Алла Борисовна еще в 79-м году в песне "Просто".

Ага. Просто сложить стих, что это просто. А вот сделать, чтоб это вообще было! Уж не в СССР-79. И тем более не в России 1991+. Это во французском Сан-Рафаэле. По крайней мере за июль 2018 ручаюсь лично))

На фото: мои контрасты. Сан-Рафаэль (с колеса обозрения). МГИМО (в пробке из Шереметьево)