Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Карабахе. Документ
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших.
Договоренности вступят в силу в 12:00 в субботы, 10 октября. Решение было принято после десятичасовых переговоров, передают РИА Новости.
Обмен пленными и телами погибших будет проходить при посредничестве Международного комитета Красного Креста.
Также Баку и Ереван приступят к переговорам для мирного урегулирования при посредничество минской группы ОБСЕ.
При этом стороны отметили, что формат переговорного процесса останется неизменным.
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