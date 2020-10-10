Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Карабахе. Документ

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших.

Договоренности вступят в силу в 12:00 в субботы, 10 октября. Решение было принято после десятичасовых переговоров, передают РИА Новости.

Обмен пленными и телами погибших будет проходить при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Также Баку и Ереван приступят к переговорам для мирного урегулирования при посредничество минской группы ОБСЕ.

При этом стороны отметили, что формат переговорного процесса останется неизменным.

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