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16 марта • обновлено в 11:50
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Автобус с украинцами застрял между Германией и Польшей. Видео

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В понедельник, 16 марта, автобус с украинцами из немецкого Кельна, следовавший в Киев, застрял на немецко-польской границе.

Подтверждающее видео с места событий опубликовали в Telegram-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в салоне автобуса находится 46 человек. По предварительной информации, все они – граждане Украины.

Автобус отказались пропустить польские пограничники. По их словам, граница закрыта для иностранцев. У людей начали заканчиваться продукты и медикаменты. автобус стоит 2 суток.

Автобус с украинцами застрял между Германией и Польшей

Автобус с украинцами застрял между Германией и Польшей

"Украинское посольство в Германии не берет трубку, а в польском заявили, что помочь не могут. Горячая линия МИД тоже молчит", – пожаловались пассажиры.

"Мы были на пропускном пункте Франкфурт на Одере в 20:30 вечера. Поляки нам всем померяли температуру, все в норме. Проверили документы, тоже все в порядке, но дальше так и не пустили", – добавила пассажирка Светлана Шубко.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько европейских авиакомпаний в воскресенье, 15 марта, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов, отменили полеты, в результате чего украинцы застряли в аэропортах Германии и Австрии.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Польша
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