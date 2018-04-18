Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: все подробности

Автобус с украинцами попал в серьезную аварию в Польше, в результате которой пострадали около 8 человек.

Он врезался в прицеп трактора с животными. По предварительной версии, это произошло из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Dziennik Zachodni.

Отмечается, что водитель не заметил дорожный знак из-за тумана, потому не успел вовремя затормозить. Животные не пострадали.

Тем временем, по данным "Сегодня", в посольстве заявили, что пострадавшие среди украинцев нет.

"Граждан Украины среди потерпевших вследствие ДТП возле г. Катовице (г. Рыбник) нет. Это Польша", – сказал дипломат Василий Кирилич.

Граждане страны возвращались из Праги. В результате, автострада, на которой произошло ДТП, была заблокирована. По данным "dtp.kiev.ua", пострадали около 8 человек. При столкновении колесная ось полетела в лобовое стекло автобуса.

Для пассажиров из Украины был предоставлен новый автобус, который привез их в ближайший пункт обслуживания.

Как сообщал "Обозреватель", 10 апреля украинцы были в автобусе, который попал в ДТП в Курской области РФ. Три человека в результате катастрофы погибли. Автобус направлялся в Черновцы.