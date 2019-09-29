Австрия выбирает новый парламент после скандала с Россией

В Австрии в воскресенье, 29 сентября, начались досрочные парламентские выборы, которые были спровоцированы скандалом с "российским следом".

Первые избирательные участки открылись в 6 утра по местному времени. Как отмечают эксперты, шансы бывшего канцлера Себастьяна Курца вновь возглавить правительство весьма высоки. Согласно опросам, консервативная Австрийская народная партия (АНП), им возглавляемая, может даже превзойти свой результат на прошлых выборах в 2017 году и получить около трети голосов. При этом не исключена и коалиция с правыми популистам из Австрийской партии свободы (АПС), пишет DW.

Обнародование первых экзитполов ожидается вскоре после закрытия избирательных участков в 17 часов. Предварительные результаты выборов будут опубликованы позднее вечером в воскресенье.

rt.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Австрии правительство Себастьяна Курца было отправлено в отставку парламентом после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе уличили в "сговоре" с представительницей окружения главы РФ Владимира Путина. Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как вице-канцлер договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии на выборах.

Позже оказалось, что россиянка была подставным лицом. После скандала Штрахе подал в оставку.

Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство.

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