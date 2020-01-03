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3 января • обновлено в 09:12
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Австралию накрыли адские пожары: тысячи пострадавших, выгорела территория с Одесщину. Фото и видео

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В Австралии из-за непрекращающихся пожаров объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны.

По прогнозу синоптиков в субботу, 4 января, жара только усилится. Высокая температура продержится в Виктории и Новом Южном Уэльсе еще три недели, говорится в сюжете ТСН.

На данный момент спасатели пытаются максимально воспользоваться похолоданием, которое временно наступило, чтобы бороться с огнеопасной ситуацией.

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Особо опасная ситуация наблюдается в прибрежном городе Маллакута в штате Виктория. Из-за пожаров четыре тысячи человек третьи сутки не могут покинуть пляж, для их эвакуации применили военный корабль.

Из-за критической ситуации австралийцы запасаются провиантом и горючим. Перед супермаркетами и автозаправками в регионе выстроились длинные очереди из авто, а на автобанах образовались пробки.

Инфографика ЧП

Инфографика ЧП

Карта пожаров

Карта пожаров

Отметим, что с октября прошлого года из-за лесных пожаров уже погибло минимум 17 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Пожар разрушил более 1400 домов. В сентябре пожары уничтожили пять с половиной миллионов гектаров территории страны, что по площади, как Хорватия или почти в полтора раза больше площади Одесской области.

Для ликвидации последствий пожаров, а также доставки пострадавшим воды, продуктов и топлива подключили корабли ВМС Австралии и военно-транспортную авиатехнику. Из-за задымления в воздухе в столице Канберре содержание опасных для здоровья веществ превышает предельно допустимую концентрацию более чем в 21 раз.

Пожар навредил не только Австралии, но и соседней Новой Зеландии, что находится за тысячи километров. Перенесенный ветром австралийский пепел, по свидетельству местных жителей, покрасил в коричневый цвет снежно-белые новозеландские ледники.

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Пожар в Автралиии

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Последствия пожара

Последствия пожара

Последствия пожара

Последствия пожара

Последствия пожара

Последствия пожара

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии сильные лесные пожары практически полностью уничтожили город Балморал, который находится за 120 км от Сиднея.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Австралия
Тег
пожар
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