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7 января • обновлено в 21:11
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Счет пошел на миллиарды: выяснилось точное количество жертв жутких пожаров в Австралии

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В лесных пожарах в Австралии уже погибло более миллиарда диких животных. Предыдущие заниженные данные устарели и основывались на неверной информации.

Об этом сообщает издание HuffPost. По их данным, изначальная оценка в 480 миллионов погибших животных была приведена только для австралийского штата Новый Южный Уэльс, а также исключала многие виды фауны, о популяции которых не было надежных сведений.

Пожары в Австралии

Пожары в Австралии

По словам эколога из Сиднейского университета Криса Дикмана, с учетом таких животных, как летучие мыши, лягушки и беспозвоночные, потери живой природы Австралии превысили один миллиард.

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"Сейчас уже более 800 миллионов, учитывая масштабы пожаров только в Новом Южном Уэльсе. Если 800 миллионов звучат много, то это еще не все животные на линии огня", – подчеркнул ученый.

Еще один эколог – ученый из Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч подтвердил эти оценки. Он также заявил, что миллиард может быть еще скромным предположением, а настоящие потери значительно выше.

Пожары в Австралии

Пожары в Австралии

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Австралии масштабные лесные пожары вспыхнули еще осенью. В охваченных огнем австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квисленд прогнозировали "катастрофические" погодные условия.

  • Стихия практически полностью уничтожила город Балморал, который находится за 120 км от Сиднея.

  • В Австралии из-за непрекращающихся пожаров объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны.

  • Пожары в Австралии привели к тому, что начали сами формировать погоду, которая лишь помогает распространению огня, и замкнулись в заколдованный круг.

  • Из-за жестокой стихии уже погибло 25 человек, а детские сады и государственные учреждения в столице страны Канберре прекратили работу.

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Автор
Игорь Никитин
Тема
Пожары в Австралии
Место
Австралия
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