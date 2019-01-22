Асад решился на подлость для дипломатов ЕС: что произошло

Сирийский диктатор Башар Асад отменил специальные визы для дипломатов и должностных лиц Европейского Союза.

Как сообщает Reuters, об этом заявили три высокопоставленных дипломата ЕС, которые регулярно путешествуют между ливанской столицей Бейрутом и сирийским Дамаском, занимаясь дистрибуцией помощи среди жертв гражданской войны.

"Специальное разрешение на использование многократных сирийских виз для доступа в Дамаск было отменено в начале января без объяснения со стороны сирийского правительства, что означает, что дипломатический персонал теперь должен будет подавать заявки на одноразовые визы каждый раз, когда будет отправляться в Сирию", — написано в сообщении.

Дипломаты считают, что таким образом лидер Сирии пытается заставить европейские страны вновь открыть посольства в столице Дамаске.

Башар Асад

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асад набросился на Украину из-за ПЦУ, сравнив ее с Сирией. Он также выразил большую поддержку России.

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