Арабские государства объединились против Ирана: что известно 

Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.

Такое решение было принято на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Мекке. Ее члены поддержали право Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов защищать свои интересы после нападений на их нефтяную инфраструктуру, передает Reuters.

С возражениями выступили только представители Ирака: они призвали союзников не вмешиваться во внутренние дела Тегерана во избежание эскалации конфликта и войны.

Саммит Лиги арабских государств Verelq

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 мая власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после предупреждения США об угрозе атак на суда со стороны Ирана. Еще два судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ.

По предварительным выводам экспертов, к этому инциденту причастны иранские власти: их союзники якобы использовали морские мины, чтобы повредить корабли. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, исламская республика таким образом попыталась повысить цену на нефть. Иран все обвинения отрицает.

14 мая беспилотники йеменских повстанцев ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. В подготовке атаки на американских союзников подозревают Иран.

19 мая король Саудовской Аравии призвал лидеров арабских стран на экстренный саммит на тему отношений с Ираном.

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