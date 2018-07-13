Після футбольного матчу між Росією та Хорватією два хорватських футболісти Огнен Вукоєвіч та Домагой Віда записали в роздягальні коротеньке відео, в якому присвятили перемогу київському "Динамо" та Україні. Задля більшого ефекту вони вигукнули "Слава Україні!". А далі ФІФА винесло попередження за вигук, який нібито носить образливий антиросійський характер. Таким чином, міжнародна федерація футболу визнала слова "Слава" та "Україна" антиросійськими політичними закликами - чи не образою на національному ґрунті. Федерація футболу України вже направила до ФІФА і УЄФА листи на захист гравців збірної Хорватії, - пише Лариса Волошина для День. - "Ми оперативно направили до відповідних органів ФІФА і УЄФА листи з метою захистити не тільки футболіста хорватської збірної, а й, в першу чергу, людини, яка має право на свою позицію і поважає нашу країну. Віда має право публічно висловлювати повагу і до України, і до її громадян", - сказав президент ФФУ Андрій Павелко. Тож про яку "політику" мова?

Насправді, політика у всій цій історії є. Як будь-які професійні підлабузники, футбольні бюрократи відчули те, що українці намагаються донести до всього світу все кілька років поспіль. Росія вважає існування на карті світу незалежної України величезною особистою образою, або "геополітичною помилкою", як про український державний суверенітет висловився президент Росії Володимир Путін. Тож український славень, в якому проголошується існування України, для Російської Федерації є болісним спогадом про закінчення колоніального панування. Тому, образившись на фразу, яка подібна до "Боже бережи королеву!", або "Живе Білорусь!", офіційний Кремль зробив офіційну політичну заяву, що державний курс їх країни спрямований на знищення України. А євро-підлабузники з ФІФА завізували це звернення, коли наклали санкції на гравців за слова "Слава Україні!" через бажання догодити Росії. Просто, чиновники міжнародної федерації футболу нарешті визнали, що їм відомі антиукраїнські настрої Кремля. Таким чином ФІФА визначилось зі стороною у політичному, військовому, правовому та цивілізаційному протистоянні України і Росії. З чим їх і вітаємо. Отже маємо не одну, а цілих дві заяви. Одна - про антиукраїнську політику Кремля, друга - про навмисне мовчання міжнародної спортивної організації щодо агресії, анексії та масових вбивств.

Мовчазне спостерігання за здійсненням ким-небудь злочину є співучастю. Ба більше! Співучастю є поділені зі злочинцем бариші. Ні для кого не секрет, що проведенням футбольного чемпіонату Росія намагається посилити мілітаризацію російського суспільства, згуртувати його навколо вождя за для подальшого нагнітання військової агресії. Саме за такою схемою кремлівським керівництвом в 2014 році була використана Олімпіада в Сочі. Розпаленні відчуттям штучної "величі", росіяни проковтнули Крим так, наче окупація була лише черговою естафетою. До прикладу, намагання росіян загарбати Тузлу з 2003 році викликало в російському суспільстві набагато більш стриману реакцію. Спортивні перемоги потрібні диктаторам заради того, щоб їх народи повірили в можливість перемогти на полі бою.

Перемога збірної Хорватії над росіянами в чемпіонаті і запис, який підтверджує, що хорватські футболісти грали, усвідомлюючи спортивно-військові паралелі, можливо зруйнував плани щодо посилення агресії. Хтозна. Але подальша неадекватна реакція міжнародної футбольної бюрократії ще більше посилила ефект. Після того, як ФІФА розписалася в усвідомлені факту антиукраїнської політики Кремля, всі розповіді про недоцільність відміни проведення чемпіонату в Росії через війну в Україні, які ми чули останні місяці - все це брехня, намагання приховати власну співучасть у міжнародному злочині.

Є слова, на які нервово реагують не тільки диктатори, але й їх обслуга. Згадка про права, свободу, солідарність завжди дратують дрібних прислужників. Антиросійський характер в українському славні угледіли не тільки в Москві, але в високих міжнародних кабінетах. І це вже само по собі є показовим. Тож, "Слава Україні!" тепер став не тільки українським офіційним гаслом, але й тестом на непричетність до злочинів Кремля.