В світі кількість тільки підтверджених на COVID-19-захворювання вже більше мільйону. Антирекорд, на жаль, за США. Там кількість офіційно підтверджених інфікованих вже найбільша в світі й перевищила триста тридцять сім тисяч. Водночас, страшна цифра померлих від коронавірусу наблизилась до десяти тисяч людей.

Як же так вийшло, що держава, яка є однією з економічно найпотужніжих в світі, з одним із самих міцних та розвинутих державних апаратів, виявилася не готовою до виклику пандемії?

Пропоную проаналізувати цю проблему з точки зору права.

Чим більше поглиблюється загальна криза в США через COVID-19, тим більше виходить на поверхню інша криза — політична, за якою своєю чергою ховається глибинна криза фундаменту держави — конституційних основ і повноважень.

Видання “Washington Post” 4 квітня 2020 року вийшло з матеріалом про те, що запізніла відповідь адміністрації Трампа та його особисто на нову коронавирусну пандемію призвели до критичної втрати часу: “Ніколи не буде відомо, скільки тисяч смертей чи мільйонів інфікованих, можливо, можна було б уникнути при наявності більш узгодженої, термінової та ефективної реакції”.

Багато хто, в тому числі й у таборі республіканців, почав визнавати, що федеральний уряд, можливо, був занадто повільним у протистоянні пандемії. Але це визнання було спровоковане спробами республіканців виправдати бездіяльність свого лідера: що саме імпічмент завадив президенту Трампу, разом з Конгресом, досягти рішучої реакції на кризу охорони здоров'я в січні та на початку лютого. Сам Трамп звинуватив Євросоюз у незакритті сполучення з Китаєм і завезенні “іноземного” вірусу в США з Європи, хоча самі Штати до початку березня не закривали сполучення з Китаєм. Цікаво, що заборона на авіасполучення з США не стосується таких країн - не членів Шенгену як Румунія, Болгарія, Ірландія та Хорватія. На допомогу Трампу прийшли колеги з розвідки, які розбурхували конспірологічні теорії виникнення COVID-19.

Ба більше, 31 березня Трамп заявив, що він і без імпічмента не змінив би своїх дій стосовно своєї реакції на загрозу коронавірусу, і це на тлі катастрофічної ситуації з його розповсюдженням в США.

Разом з тим, ВОЗ оголосила COVID-19 пандемією й закликала лідерів держав проявити солідарність для боротьби з наслідками коронавірусу, які будуть більш руйнівними, ніж наслідки ІІ Світової війни. Також ми пам'ятаємо нещодавній заклик прем'єр-міністра Іспанії - країни, яка однією з перших на планеті стала потерпати від епідемії - про запровадження нового плана Маршала з переходом до воєнного режиму для відновлення економіки європейських країн і порятунку Європейського Союзу.

Таким чином, компетенція найвищої посадової особи США дозволяє їй злісно ігнорувати реальність. Адже ще 20 січня 2020 року Директор Центру досліджень інфекційних хвороб, американський інфекціоніст-епідеміолог, професор Університета Мінесоти опублікував звіт з оцінкою нового вірусу й попередженням, що зволікання недопустимі, адже вірус приноситиме як мінімум в 15 разів більше смертей, аніж грип, що коронавірус надовго, що за найближчі 7 місяців епідеміологи очікують 98 млн випадків інфікувань, з них 48 млн потребуватимуть госпіталізації, а 480 тис матимуть летальні для американських громадян наслідки.

Слідом вищі посадові особи адміністрації Трампа, за даними Washington Post, безперервно намагалися донести до президента сигнал SOS, попереджаючи його про потенційні руйнівні для американського суспільства наслідки в разі зволікання зі стриманням COVID-19. “Система блимала червоним”, але вона виявилася безсилою, щоб змусити президента супер-держави відреагувати. Як пишуть американські ЗМІ, Трамп ігнорував всі попередження про ситуацію національної небезпеки і принаймні п’ять разів з середини січня до початку березня грав у гольф.

У згаданому вище звіті від 20 січня 2020 року є попередження про ймовірну кількість смертей у американських громадян не лише від коронавірусу, а й від неотримання ліків для лікування інших хвороб. Головною причиною чого названа абсолютна відсутність медично-фармацевтичного суверенітету США, що зводить нанівець і державний політичний суверенітет. Країна повністю залежна від виробництв, що розташовані в країнах третього світу - перш за все в Китаї. Хоча Трамп прийшов до влади, використовуючи гасло “геть додому з Китаю!” і обіцяючи повернути виробництво й робочі місця в США, на жаль, за його президентства майже нічого не змінилося, а плазма крові для американських громадян виробляється — за визнанням американських медиків — за межами Штатів в антисанітарних умовах.

Спікер від демократів Ненсі Пелосі, головна обвинувачувачка Трампа під час процедури імпічмента, вже відреагувала на спроби команди Трампа вигородити свого лідера і оголосила, що саме своїми сміхотворними виправдовуваннями республіканці підтверджують бездіяльність Президента. Закономірно очікувати, що демократи не захочуть не скористатися ситуацією для ініціювання нової процедури імпічмента Трампу.

В чому ж можливо звинуватити Президента Трампа для оголошення йому нового імпічмента? Ціла низка статей, від Коституції до кримінального закону. Це й порушення норм Конституції, які зобов'язують Президента стежити за сумлінним виконанням законів. Це й зловживання посадою, адже ЗМІ звинувачують Президента в навмисному наданні медичної допомоги для боротьби з коронавірусом лише тим штатам, які голосували за нього під час виборів. Це й створення перешкод для виконання закону, адже Президент ігнорував інформацію від урядовців про реальну загрозу, не дозволяючи їм виконувати свої службові обов'язки. Це й так звана “хибна тревога”, адже Президент Америки запевняв суспільство, що головна загроза — це втрати для економіки, а не втрати населення від епідемії. Більше того, і Трамп, і очільник комітету Сенату з розвідки публічно звинувачували ЗМІ в перебільшенні ступеню загрози від COVID-19, хоча вже 4 лютого Річард Берр як очільник комітету Сенату з розвідки отримав інструктаж від урядових екпертів щодо боротьби інших країн з епідемією, а 12 лютого він як член комітету з питань охорони здоров'я отримав інформацію від урядових експертів в галузі охорони здоров'я про потенційний вплив епідемії на здоров'я громадян США. Замість вживання рішучих заходів, Річард Берр... починає миттєво збувати свої акції і радить колегам-республіканцям робити те саме, доки вони не впали в ціні через пандемію. Такі дії підпадають під дію закону, що забороняє використовувати державну інформацію для отримання фінансової вигоди.

Які перспективи у нового імпічмента? Маючи на увазі республіканську більшість в Палаті Парламенту США, яка виносить остаточне рішення щодо імпічмента Трампа-республіканця, перспективи скоріше за все такі ж, як і у першого. Тим не менш...

Коронавірус і пов'язані з ним трагедії вже винесли свій імпічмент і Трампу, і конституційним засадам супер-президентської республіки, завдяки чому протидія пандемії в Шататах стала провальною. З усією поваги до США та їх державних органів, напрошується висновок, що диктатура та фактично необмежені конституційні повноваження виконавчої влади не тотожні високій ефективності в кризовій ситуації. Дуже багато залежить як від якостей особи, на яку покладені надзвичайні повноваження, так і від тих, хто її оточує, дає поради і запроваджує рішення супер-президента в життя. COVID-19 також викрив неспроможність (принаймні, на певний час і за певних умов) легендарної американської системи стримань і противаг діяти за обставин форс-мажору.

Сподіваємося, що це добре розуміють ті, хто пропонує запровадження в Україні диктатури для виходу з пандемічної, економічної та політичної кризи. Урок США це й урок в тому числі для України. Коли люди надають владним особам безконтрольні спеціальні повноваження, вони стають повністю залежними як від морально-етичних якостей цих осіб та їх оточення, так і від їхніх примітивних меркантильних інтересів. Водночас, кількість повноважень не є запорукою швидкої чи адекватної реакції владної особи.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!