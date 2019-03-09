Пол Манафорт получил 4 года тюрьмы, вместо ожидаемых 24. У многих такой мягкий приговор вызвал разочарование, поскольку очень хотелось услышать хотя бы "двадцаточку". Но на самом деле, приговор не так уж и плох, как о том многие пишут, и вот почему.

Как все знают, осужденный – птица очень высокого полета. Напомним, он был руководителем предвыборной кампании действующего президента. Такого калибра политические деятели и именно за деятельность, прямо или косвенно, связанную с выборами своего патрона, еще никогда не садились на реальный срок. Можно только представить, что если бы Манафорт не стал смердеть прямо после выборов президента, какой государственный пост он бы получил.

Надо себе представлять, как трудно было системе проглотить персонажа такого калибра, поскольку в США действует прецедентная система права. Если до этого посадки таких деятелей были из области фантастики, то нынешний прецедент стал тем ключом, который открыл двери тюремной камеры для "белых воротничков" уже высшей пробы.

Конечно, судебная система США предполагает множество вариантов досрочного освобождения, и скорее всего, Манафорт не отсидит все 4 года, но просто представим, что если бы он получил те четверть века, которые мог, и если бы этот срок был без права досрочного освобождения, то по сути, это было бы смертным приговором для него.

Но результатом реального осуждения стала полная дискредитация его, как влиятельной политической фигуры, и лиц, прямо или косвенно связанных с ним. Это – куда более важный эффект. Теперь схемы, которые прокручивал Манафорт и которые, в принципе, считались "на грани фола", теперь четко сдвинуты в сторону "криминала", и "белые воротнички" получили новую линию, очерчивающую "в принципе дозволенное".

Это – куда важнее потому, что подобные схемы теперь будут проворачивать только отчаянные дельцы, а желающих сдать их с потрохами будет куда больше, поскольку возможность реального наказания – вот она, перед глазами. Именно система прецедентов предполагает рыхлое поле деятельности там, где этих прецедентов не было, и именно суд, на реальном деле, покажет реальный предел рыхлости.

Если рассматривать это дело с такой точки зрения, то приговор стал моментом отрезвления для очень большого количества лоббистов, которые отрабатывают деньги крупных коррупционеров или коррупционных режимов. Более того, сама суть уголовного дела Манафорта говорит о том, что связавшись с криминалом, ты можешь сколько угодно страховаться и подчищать концы в США, а все может рухнуть из-за информации, которая выйдет с той стороны.

Новости США проверят бумажник Путина

Проще говоря, имея дело с условными путиными или их людьми, надо себе четко представлять, что получая от них деньги, ты одновременно вкладываешь им в руки свое причинное место и как там им распорядятся – очень большой вопрос. Мистер Манафорт теперь в курсе и он-то уж точно закажет всем иметь дело с подобной публикой. Кроме того, суд оштрафовал его на сумму, которая примерно составляет ту, что "было нажито непосильным трудом". То есть, и "намученное бабло" пропало, еще и на тюрьму заехал.

Так что в этом случае, стакан точно – наполовину полный.

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