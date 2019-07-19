В последнее время складывается впечатление о том, что Владимир Путин делится со своими маргинальными "друзьями" не только ядерными и ракетными технологиями, но и умением находить себе проблемы там, где никто их больше найти не может.

В самом деле, "прогресс" в ракетно-ядерных вопросах внезапно возник всего в двух странах, с начала века – в Иране и КНДР. И так случилось, что Москва с ними выстраивает "взаимовыгодные отношения", после чего те начинают бряцать железом и натурально угрожать всем, начиная со Штатов.

Причем – США у них идут первым номером, а потом список дополняется ближними и дальними соседями.

Например, у пухляка Хуня, врагом второго порядка является Южная Корея, а сразу за нею – Япония. Хотя если посмотреть, где его чучхе и где эти две страны, то это все равно что сравнивать старые солдатские портянки и черную икру. Оба этих изделия имеют специфический запах, но разнятся вкусом, пользой и ценой.

А вот у Ирана – другой выбор. В самом деле, сдалась аятоллам та Япония или Южная Корея, если у них есть Израиль и Саудовская Аравия. Хотя, Аравию и Израиль вряд ли можно равнять хоть как-то. За плечами Израиля – несколько успешных войн, где он за несколько дней до трухи раздалбывал целые коалиции неприятеля и делал это в одиночку, а у Аравии нет подобного перечня достижений. Она даже с проиранскими хути в Йемене никак не может разобраться.

Тем не менее, первым делом Тегеран выступает против Израиля. Так 1 июля, председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджтаба Золнур, в интервью изданию Mehr заявил буквально следующее:

"Если США нападут на нас, то от продолжительности жизни Израиля останется только полчаса". Вот так, не 29 или 31 минута, а ровно полчаса. Правда, нечто подобное любил рассказывать глава Египта Насер, или папаша нынешнего сирийского диктатора Хафез Асад, но потом – долго и нудно просили мировую общественность утихомирить разбушевавшийся Израиль, который не понял, что рабы ведут правильную войну против него, а он – неправильную.

А чуть раньше, бывший министр обороны Ирана генерал Хоссейн Дехган заявил, что иранские военные могут уничтожить военные базы США на территории региона, и конечно – уничтожить Израиль. Похоже, что эти разговоры таки достали израильтян и на ТВ появился примерно такой сюжет с Нетаньяху, на фоне новейших боевых самолетов.

"В последнее время Иран угрожает Израилю уничтожением", – сказал Нетаньяху, стоя перед самолетом F-35 Adir во время посещения авиабазы Неватим, где он встречался с начальником штаба ИДФ генерал-лейтенантом Авивом Кохави и Начальник IAF генерал-майор Амикам Норкин. "Следует помнить, что эти самолеты могут достигать любого места на Ближнем Востоке, включая Иран, и, конечно, Сирию".

Специалисты же говорят о том, что слова Нетаньяху надо понимать в контексте нынешних событий. Дело в том, что этим самолетам не хватает боевого радиуса действия, чтобы достать цели на территории Ирана, и стоял вопрос о том, как организовать их дозаправку в воздухе. Если птички напьются в полете, то проблем с боевым радиусом не будет.

Технически Израиль может исполнить эту операцию, поскольку располагает летающими танкерами, а истребители изначально имеют возможность дозаправки в воздухе, но вопрос стоял в том, где именно ее делать, в чьем воздухе. Оно и понятно, стелс-истребители могут пройти незаметно туда и обратно, а вот огромный танкер – другое дело. И вот похоже на то, что этот вопрос решен, и потому Нетаньяху решил передать привет бородачам и им хорошо бы прислушаться к этому привету. Практика показывает, что все, кто это игнорировал, имел себе проблемы и делал нервы.

Посмотрим как будет развиваться ситуация, но можно не сомневаться, что Москва будет науськивать Тегеран, как в свое время это сделала с Хуссейном. Тогда Жириновский лично туда летал и заверял Саддама во всесторонней помощи. Но как мы знаем, с тех пор сгнила даже веревка, на которой его повесили. А потому, как говорил герой старого кинофильма: "Иначе – Memento mori".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.