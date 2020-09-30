По просьбе ТВ "Настоящее время" высказался вчера по карабахским делам, а точнее - о возможном использовании нефтегазовых инструментов Россией.

Азербайджан с Турцией полностью нейтрализовали попытки Москвы придать геополитический вес её нефтегазовым рычагам. "Потоки" в направлении Южной и Восточной Европы стали не нужны не только в Европе, но и в Турции. Надежды Путина на превращение их в инструмент политического влияния провалились - как провалилась затея лишить Украину газового транзита. Десятки миллиардов потрачены впустую.

Не нужна туркам и российская нефть. От нее стали отказываться НПЗ в Турции, предпочитая иракскую и норвежскую.

Давить на азербайджанцев в их карабахской политике стало нечем.

Можно давить на Армению, где всё газоснабжение контролируется Газпромом, но с какой целью? Помочь отразить наступление азербайджанско-турецких войск? Заставить капитулировать? То есть выступить на стороне нападающих?

Как ни крути, Анкара и Баку поставили жадных и глупых московских "политиков" раком.

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