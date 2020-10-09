Алиев заявил о взятии под контроль части Карабаха и "дал Еревану последний шанс"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль поселка Гадрут в Нагорном Карабахе и ряда сел.

Об этом он заявил в эфире государственного телеканала АзТВ, передает Спутник Азербайджан. По его словам, армия также вошла в села Чайлы, Юхары Гюзляк, Горазылы, Гышлаг, Эфендилер, Сулейманлы и Су.

"Никакая сила в мире не может заставить нас свернуть с пути. Мы восстановим территориальную целостность Азербайджана", – заявил Алиев.

Он добавил, что даёт Еревану "последний шанс" вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха. По его словам, Армения должна выполнить резолюции Совбеза ООН по Карабаху, так как Азербайджан "не смирится с оккупацией".

Как сообщают российские СМИ, главы МИД Армении и Азербайджана уже начали прямые переговоры в Москве с участием Лаврова.

Алиев, комментируя переговоры заявил, что если Ереван на переговорах в Москве скажет, что "Карабах – это Армения", то о переговорах не может идти речи.

"Вопрос статус-кво по Карабаху больше не актуален, линии соприкосновения больше нет, мы ее уничтожили", – заявил Алиев.

Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 8 октября, за время боевых действий погибло 53 мирных жителя, в том числе дети.

"Вызывает глубокую обеспокоенность то, что в последние дни мы видели, по полученным сообщениям, что населенные районы подвергались обстрелам из тяжелого оружия в зоне конфликта и вокруг нее", – отметил Верховный комиссар.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

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