Алиев и Эрдоган устроили в Баку парад в честь победы в Нагорном Карабахе. Фото и видео

В четверг, 10 декабря, в Баку начался военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщает РБК, парад проходит на площади Свободы в центре города. На нем присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 9 декабря прибыл в страну с двухдневным визитом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В параде принимают участие более 3 тысяч военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. Также на площади появилась захваченная во время боевых действий трофейная техника.

Напомним, 10 ноября начали действовать договоренности Азербайджана, Армении и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.

Позднее Алиев учредил новый праздник – День победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября (так как 10 ноября совпадает с Днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна намерена добиваться от Армении возмещения ущерба, который ее армия нанесла в ходе тридцатилетних боев в Нагорном Карабахе.