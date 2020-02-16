Интересная разыгровка произошла на этой неделе во Франции, а именно - кандидат на пост мэра Парижа от партии французского президента Эмманюэля Макрона “Вперед, Республика!” Бенжамен Гриво принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов. Причиной такому решению послужила публикация видео сексуального содержания с участием политика. А теперь, внимание, самое интересное. Опубликовал это видео российский художник-акционист Петр Павленский.

Многие сегодня уже не помнят об этом эпатажном персонаже, но если упомянуть некоторые из его акций, например, зашитый ниткой рот или поджёг дверей главного офиса ФСБ на Лубянке, то образ тут же всплывает в отчётливых, гротескных контурах.

Петр Павленский RTF

После того как в 2016 году так называемого художника признали виновным в порче объекта культурного наследия — двери здания ФСБ на Лубянке, а актриса “Театра.doc” Анастасия Слонина обвинила Павленского в сексуальных домогательствах и избиении ее друга, “художник” с супругой бежал во Францию. Правда, если в нашем медиапространстве о нём стало меньше упоминаться всуе, то во Франции он взялся за старое.

Например, в октябре 2017 он поджег дверь Банка Франции, за что был задержан полицией, а после проведения экспертизы его признали не совсем адекватным. Например, с наличием “бредовых навязчивых идей” и “пограничным расстройством личности”.

Но, всё же, вернемся к событиям нынешним, а именно, сливу через Павленского, получившего политическое убежище во Франции, весьма пикантного видео на Бенжамена Гриво.

А теперь, по порядку, начиная с самого начала карьеры “художника”. Как вы помните, заявил он о себе в 2012 году, зашив рот в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot. К слову сказать, ещё в 2012 году появились версии о том, что Pussy Riot это проект ФСБ, имеющий свои цели по дискредитации либерализма и сплочения верующих против “вот этих вот всех богохульников выросших на западной поп-культуре”.

Затем была акция, когда он валялся голым у здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, прибивал мошонку гвоздём к брусчатке и другие. Кульминацией, пожалуй, был поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Причём, подобная акция для любого другого завершилась бы летальным исходом в первые же минуты её проведения, но удивительно – не для Павленского. Согласитесь, для обычного художника уж больно он везучий… Или он не обычный?

Дело в том, что Петр Павленский ярко демонстрирует собой один из элементов того самого проекта ФСБ, коим были и упомянутые выше Pussy Riot. Проект некоего отталкивающего представителя современного российского либерализма, который чужд и отвратителен для восприятия среднестатистических граждан РФ.

В дальнейшем из-за гонения, непонимании и преследований, этот фрик отправляется в другую страну в поисках убежища, и когда его получает, начинает уже гадить там. Причем таких примеров предостаточно, но в основном они практикуются в рядах российских журналистов-беглецов и неких общественных деятелей.

Тот же факт, что Павленский стал обладателем компрометирующего видео, говорит, что появилось оно у него не просто так и ниоткуда. Не его это специфика, добывать и форсить информацию, но именно он был выбран для проведения вброса.

И знаете, этот случай очень хорошо демонстрирует то, что не одними “Жёлтыми жилетами” живет кремлевская агентура во Франции. Удар по Макрону был нанесён очень точечный и болезненный. И если после этого Эмманюэль отправится к Путину на его "победобесие", с дружелюбной улыбкой и объятиями, то ему стоит повторить акцию Павленского “Фиксация” – та, что с гвоздём, брусчаткой и третьим элементом.

Новости Странный китайский коронавирус и его неоднозначный эффект

Ведь и вправду, после прямой поддержки Кремлем Марин Ле Пен, альпийской базы ГРУ во Франции, терактов под видом "ИГИЛ" и пресловутых “Жёлтых жилетов”, месяцами напролёт превращавших Париж в подобие бразильских фавел, это будет очень достойная "великого европейского лидера" акция. Как-никак, а выходит, что третий её элемент Макрона находится именно в сжатом кулаке у Путина.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram