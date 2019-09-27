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27 сентября • обновлено в 18:42
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"Смотрите и ждите!" Адвокат Трампа пригрозил Украине громким разоблачением

5.3т Читать материал на украинском

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал обнародование доказательств противозаконного вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году.

Своими намерениями он поделился на личной странице в Twitter. Кроме того, Джулиани заверил, что владеет разоблачающими скандал видео и документами.

Рудольф Джулиани

Рудольф Джулиани

"Цензор.НЕТ"

"Урок для тех, у кого есть честность. Не выдвигайте обвинения, основываясь на чистых слухах. Я не представил обвинения Украины в незаконном воздействии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите", – написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 сентября Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между президентами США и Украины.

  • В жалобе информатор обеспокоен тем, что Трамп использовал свою власть, чтобы "просить о вмешательстве иностранного государства" в предстоящие президентские выборы.

  • При этом Трамп назвал жалобу очередным фейком, обвинив ее автора в "охоте на ведьм".

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Персоны
Рудольф Джулиани Дональд Трамп
Место
США
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Интересно
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Хочется спросить у этого Рудольфа: а есть хоть кто-то, кто не воздействовал на ваши выборы ? Ну-ну, посмотрим какие из адвокатов режиссёры выходят !
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руденко евгений
руденко евгений
"Урок для тех, у кого есть честность" - по идее, нужен бы урок для тех, у кого нет честности...
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Serov Oleg
Serov Oleg
территорию окраины и страной то назвать нельзя,настолько она токсична..
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