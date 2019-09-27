"Смотрите и ждите!" Адвокат Трампа пригрозил Украине громким разоблачением

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал обнародование доказательств противозаконного вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году.

Своими намерениями он поделился на личной странице в Twitter. Кроме того, Джулиани заверил, что владеет разоблачающими скандал видео и документами.

Рудольф Джулиани "Цензор.НЕТ"

"Урок для тех, у кого есть честность. Не выдвигайте обвинения, основываясь на чистых слухах. Я не представил обвинения Украины в незаконном воздействии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите", – написал он.

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 сентября Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб , который сообщил об июльском телефонном разговоре между президентами США и Украины.

В жалобе информатор обеспокоен тем, что Трамп использовал свою власть , чтобы "просить о вмешательстве иностранного государства" в предстоящие президентские выборы.

При этом Трамп назвал жалобу очередным фейком, обвинив ее автора в "охоте на ведьм".

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