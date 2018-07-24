Встреча Путина с Трампом принесла пока ровно один сенсационный результат: следующая намечена уже на осень.

Какой бы жесткой критике ни подвергался Трамп со стороны своих старых и новых ненавистников — ему зачем-то нужно опять подставиться, то есть увидеться с Путиным и вести себя с ним крайне вежливо. О причинах такой вежливости у нас есть пока одно осмысленное высказывание — со стороны самого Трампа — не дословно, но по сути: "Я не могу говорить ему резкостей, которых вы требуете. Мне нужна сделка".

В самом деле, поведение Трампа, не задающего ни одного неудобного вопроса и готового даже признать, что он верит Путину не меньше, чем собственной разведке, — да плюс еще эта сделка, на которую он намекает, да еще полное отсутствие хамства и исключительная почтительность, — все это наводит на три возможных версии, и четвертой не видно, - пишет Дмитрий Быков для Собеседник.

Первая. Трампу действительно что-то очень нужно от Путина, он старается его уболтать, отвлечь, добиться симпатии и расслабленности — после чего сделает предложение, от которого нельзя отказаться, или предъявит улики, которые нельзя опровергнуть. Это как раз поведение опытного бизнес-переговорщика, а не дипломата, но трудно представить, что ему до такой степени требуется. Поддержка на следующих выборах? Путин здесь, боюсь, не лучший аргумент для американцев. Решение украинской проблемы? Но Трамп признавался, что поведение Путина ему понятней, чем маневры Порошенко. В общем, эта версия — скорей для тех, кто действительно верит в великую геополитическую роль путинской России, в полновесное — даже с превосходством — партнерство со Штатами. Пусть они и дальше в это верят.

Новости Тайная беседа Путина с Трампом

Второй вариант: Трамп начал глобальную торговую войну с Европой, о чем уже и сказал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Исторические союзники — историческими союзниками, а выгода выгодой, и опереться в этой войне на Россию — циничный, но верный выбор. Трамп с Путиным оба терпеть не могут старую Европу, и это взаимно. Финал этой комбинации непредсказуем — забавно было бы посмотреть на создание нового военного блока с Трампом и Путиным во главе, а может, они еще и китайцев позовут, но такого, боюсь, не бывает даже в мире постправды.

А третий вариант самый простой и, по-моему, очевидный. Не все можно объяснить геополитикой, они тоже люди. И им понравилось, особенно Трампу. Он-то, в отличие от Путина, живет в некомфортной обстановке, никто не называет его отцом нации, он слова доброго ни от кого не слышит — и понимающий, психологически близкий собеседник высокого ранга ему жизненно необходим. Потому что ему гораздо трудней, чем Путину, и дров он может наломать гораздо больше. И тогда от этой встречи не следует ждать никаких сенсаций, а просто этим двоим хорошо вместе. Как, допустим, Валентину Зорину и Генри Киссинджеру — двум монстрам политической пропаганды, которые обожали общаться, но неутомимо воевали идеологически. Брежнев с Никсоном тоже очень друг другу нравились. При этом СССР не стал демократичней, а Америка — мягче, но состоялся полет "Союз — Аполлон", съемки фильма "Синяя птица" и массовая продажа лицензионных газированных напитков.

Новости Трамп Путину скоро будет не нужен

И тогда это очень хорошо. Потому что результатов все равно ноль, а идеологическая вонь может заметно ослабнуть, и даже, глядишь, состоится разрядка международной напряженности со студенческими обменами совместными съемками посредственного сказочного кино.