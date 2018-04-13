Что в Сирии делает Россия, какие интересы преследует? Это самая большая тайна этой войны. Можно проследить интересы Турции, США, Ирана, но что там делает Россия – абсолютно непонятно. Есть одно единственное объяснение – когда товарищ Путин сказал, что Россия в Сирии просто тренируется. С одной стороны, армия, как и любая вещь, если ни в чем не участвует – она разлагается, а с другой стороны – это крайне опасная вещь, потому что мы уже видели, что произошло прямое столкновение с США, с Турцией, - передает Русмонитор. - Это крайне опасные события, и развитие этих событий совершенно непредсказуемое.

Не случайно нам по телевизору показывают ролики из компьютерных игр. Такое впечатление, что Россия воспринимает эти события, как компьютерную игру. Есть еще одно объяснение: учитывая, что Иран имеет тысячелетнюю культуру взяточничества, я убежден, что есть материальная заинтересованность каких-то высших российских руководителей. У меня никаких доказательств, конечно, нет, но учитывая ядерную сделку, открытие бизнеса, можно говорить о подкупе российского руководства иранцами. Ведь первый, кто получает выгоду от действий российской армии – это Иран, что бы там ни говорили эксперты о российско-иранских трениях.

Можно поднять еще и вопрос возможной продажи Турции С-400. Я бы очень хотел, чтобы это состоялось. В Израиле думаю, просто молятся, чтобы Россия продала Турции С-400, но это отдельная тема.

Н о такая война, какая есть, может продолжаться еще 5-6 лет, а может, и бесконечно. Война между Ираком и Ираном шла 8 лет. Просто она никого особо не затрагивала. Тогда американское и советское руководство не влезало в войну, хотя могло это сделать. Я плохо отношусь к советской власти, но я вынужден признать, что советское руководство просто на голову выше стояло, чем современное российское. А сейчас руководство России не отдает себе отчета в том, что делает, они думают, что это компьютерная игра. США, Турция и Израиль понимают опасность ситуации и не хотят перерастания этого конфликта в что-то более значительное. А придет ли это понимание в России, где происходит развал управления?

Чем может закончиться сегодняшняя ситуация с американским ударом по Сирии?Думаю, ничем серьезным. Америка нанесет удары по каким-то сирийским целям, но принципиально ситуацию это не изменит. Хотя есть еще один вариант развития событий, хотя вероятность этого мала. Что Путин перегнёт палку, решит "наказать Америку", нанесет ответный удар. И если тогда погибнут американцы – США ударят уже по крупному, и по России. И вот тут вечер перестанет быть томным.