В США готовили новый теракт по сценарию 11 сентября

Прокуратура федерального суда Нью-Йорка (США) обвинила гражданина Кении Чоло Абди Абдуллу в подготовке теракта на территории Соединенных Штатов "в стиле 11 сентября".

Как передает NBC New York, заседание состоялось в среду, 16 декабря. 30-летний обвиняемый, который находится под стражей с прошлого года, не признал свою вину. Суд арестовал его без альтернативы залога.

Прокуроры утверждают, что Абдулла годами тренировался летать на лайнере на Филиппинах, чтобы совершить теракт в Америке. Мужчина якобы планировал направить воздушное судно в один из небоскребов.

Он также изучал возможности проникновения в США и угона самолета, проводил исследование американских небоскребов как потенциальных целей.

Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус назвала готовящееся преступление "пугающим откликом на ужасные теракты 11 сентября 2001 года".

Американские правоохранители установили, что кениец является членом сомалийской террористической группировки. Он получал приказы непосредственно от командира, ранее руководившего смертоносным терактом в гостинице в Найроби в 2019 году, заявили в прокуратуре.

Чоло Абди Абдулла был арестован в Филиппинах летом 2019 года и этапирован в США. Когда мужчину поймали, у него при себе была взрывчатка и оборудование для изготовления бомб.

Против мужчины начато несколько уголовных дел, связанных с предполагаемым заговором и поддержкой террористической группировки. Потенциальный приговор для боевика может составить от 20 лет до пожизненного заключения.

Напомним:

Теракт 9/11 в США – крупнейший в истории по количеству жертв – произошел 11 сентября 2001 года.

Тогда террористы-смертники "Аль-Каиды" направили два захваченных рейсовых пассажирских самолета в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Манхэттене (Нью-Йорк). Погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году во время теракта в супермаркете в городе Эль-Пасо, штат Техас (США), погибла мать троих детей, которая закрыла собой младенца.