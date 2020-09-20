Сразу заявлю: безусловно, оно не закончилось. Народ Беларуси продолжает мужественно бороться против власти обезумевшего диктатора, совершившего наглый захват политической власти вопреки воле народа. И тем не менее, 80-85% граждан Беларуси, объединенные в едином порыве, первый этап борьбы за свободную Беларусь проиграли. Говоря языком спортивной борьбы, не сумели, имея огромное преимущество, одержать чистой победы, положив опостылевшего диктатора Лукашенко на лопатки! В результате ряда ошибок и промедлений со стороны участников массового мирного протеста, почти сдавшемуся диктатору, увы, удалось перевести схватку в партер, где беларусам придется долго и мучительно дожимать противника, искать новые силы и приемы, чтобы добиться окончательной победы. Безусловно, в этой борьбе я полностью на стороне беларуского народа и очень надеюсь, что он сумеет победить своего тирана, развязавшего против мирного протеста настоящую войну, в которой уже есть раненые и убитые, а также тысячи пострадавших и лишенных здоровья и свободы.

Тем не менее, рискну уже сегодня порассуждать о тех уроках, которые все мы должны извлечь из продолжающейся мирной революции в Беларуси.

1) Мы с Вами прекрасно понимаем: выборы Лукашенко с треском проиграл, его "победные результаты" есть полная фальшивка, нарисованная выдрессированными за десятилетия махинаторами в избиркомах всех уровней. Наглая, беспрецедентная по масштабам и формам фальсификация итогов голосования вызвала общенациональную волну негодования, и народ вышел на улицу. Вышел во всех городах, поселках и даже деревнях. Потому что реальную победу на выборах однозначно одержала Светлана Тихановская, в один миг превратившаяся из вчерашней домохозяйки в легитимного лидера нации. Я понимаю, как ей самой было крайне сложно это осознать и понять, что теперь она - власть! Но где же были в этот момент умные, опытные люди из ее штаба, друзья и соратники, способные это осознать и наметить план действий?! Где были те, кто обязан был срочно организовать безопасность и защиту вновь избранного президента от арестов и задержаний? Я уверен: несколько сотен решительно настроенных людей, опирающихся на поддержку народных масс, могли и были способны защитить своего лидера. Ее соратники, увы, позволили ей, молодой и неопытной женщине, практически в одиночку войти в логово матерого врага, который не упустил возможность применить угрозы и шантаж, чтобы сломать ее волю и даже заставил покинуть страну. (Мы прекрасно понимаем, что ее муж до сих пор находится у режима Лукашенко в заложниках!

Урок первый: если у народа есть лидеры, а ситуация - революционная, надо обеспечить надежную защиту и безопасность этих лидеров, не дать врагам возможность их задержать, арестовать и бросить в тюрьму. Лучше это организовать в каком-то отдельном месте (как в революционном Питере был когда-то Смольный) или контролируемом победившей властью городе (типа Гродного или Бреста), где должен стабильно работать штаб протеста, а также запустился бы процесс концентрации сторонников, в том числе силовиков, переходящих на сторону победившего народа.

2) Имея победившего легитимного лидера, восставшие (условное название участников мирного массового протеста) должны были не просить, а требовать. Издавать распоряжения, указы и приказы, направлять группы своих людей с этими распоряжениями в органы власти, тюрьмы, подразделения силовых структур, назначать сотрудников, поддержавших народ, на руководящие должности, требовать передачи им дел и полномочий. Ведь момент был крайне благоприятный, и часть силовиков, чиновников и дипломатов уже начали переходить на сторону легитимной власти. Но Тихановская пребывала в депрессии, долго молчала, а другие лидеры протеста начали предлагать проигравшему диктатору "конструктивный диалог". Это была огромная ошибка: Лукашенко, уже паковавший чемоданы, моментально понял, что игра еще не закончена, и тут же перешел в контрнаступление! Новой власти не удалось даже освободить политзаключенных, хотя 250-300 тысяч человек, вышедших на улицы только в Минске, могли и были обязаны сделать это! Просто надо было в момент наивысшего подъема постоянно наступать, ВЫТЕСНЯЯ МАССОЙ людей охрану зданий, выдавливая с помощью техники (там, где тюремщики отказывались выполнить приказ новой легитимной власти) защитные ограждения и ворота. Вместо этого сотни тысяч людей просто ждали, что диктатор-психопат испугается огромного числа протестующих и мирно покинет захваченный им президентский дворец. Но диктаторы, просидевшие на троне десятилетия, увы, понимают только язык решительных действий и силы, словами их уже не проймешь.

Урок второй: восстание должно всегда наступать, стремительно и решительно, не давая противнику времени опомниться, придти в себя. Восставшие должны постоянно добиваться успехов, чтобы моральное преимущество (драйв, если хотите!) склоняло на их сторону колеблющихся и парализовывало волю тех, кто еще не утратил способности сопротивляться.

3) Победители выборов должны были найти в начавшем было разваливаться режиме наиболее слабые места и довести этот процесс до логического завершения: установить там свою власть. Например, мэрия Гродно фактически была в одном шаге от перехода на сторону новой власти. Надо было именно там, пока в Минске шло побоище, устроенное озверелыми фашиствующими силовиками, верными диктатору, реально установить свою власть, сформировать штаб, объявить о нелегитимности всех действий Лукашенко, а главное, начать концентрировать силы, создавать отряды самозащиты. Такие народные советы (временные администрации) можно и нужно было создавать и в других городах, где у восставших было большое преимущество.

Урок третий: штабу протеста необходимо срочно развёртывать свои органы власти, захватывать плацдармы для создания организационных структур, безостановочно расширять влияние на новые территории и сферы государственной власти, формировать места концентрации своих сил и сторонников.

4) Сотни тысяч людей вышли в столице республики в знак протеста против узурпации власти и фальсификации выборов. Согласились: этот протест был исключительно мирным, никто из восставших не желал применения силы или оружия. Отлично! Только имея такое огромное преимущество в числе, новая власть была обязана (вполне МИРНО!) заблокировать тысячами людей входы-выходы в правительственные здания, "бункер" Лукашенко, отключить у него связь и энергоснабжение, не пропускать в здание людей, транспорт и т.д. Одновременно с этим надо было брать (мирно!) под контроль телевидение и другие электронные СМИ и начинать свою собственную трансляцию! А что произошло на самом деле? Проигравшему диктатору позволили спокойно перемещаться по стране, делать заявления по ТВ (потом туда вообще высадился десант российских пропагандистов, срочно присланных из Москвы), проводить совещания. Минский ЦИК по команде диктатора начал беспрепятственно проводить операцию по срочному уничтожению всех бюллетеней, служивших уликами тотальных подтасовок. Все чиновники и силовики увидели: Лукашенко пока при кабинете, телефоне, он беспрепятственно перемещается по стране на вертолете, под надежной охраной, к нему спокойно приезжают на совещания силовики, губернаторы и мэры. Зачем же номенклатуре рисковать, если еще не ясно, чья взяла?!

Урок четвертый: для победы необходимо блокировать возможности проигравшему диктатору продолжать действовать из захваченных им учреждений власти, максимально ограничить его в связи, транспорте и возможности общения со своими подчиненными, установить контроль за общенациональными СМИ.

5) Против абсолютно мирных граждан диктатором была применена сила, спецсредства, оружие и запредельная, фашистская жестокость. Я понимаю, что люди в первое время не были готовы к кровопролитию, никто в процессе избирательной кампании не готовил никакой революции или восстания. Подавляющее большинство беларусов верили в возможность сменить режим путем честных выборов и, по большому счёту, добились этого результата: экзит пулы, организованные на большинстве участков, показали электоральный триумф Тихановской, собравшей голоса более 80% избирателей. Но когда уже стало понятно, что Лукашенко не уйдет сам, надо было немедленно разворачивать группы прямого действия, способные (без оружия) защищать протестующих при нападениях и задержаниях отмороженных силовиков, действия которых были за пределами закона. Помимо защиты, эти группы могли начать строить уличные баррикады и палаточные городки, не давать превращать мирных граждан в жертвенных баранов, избиваемых на глазах всего мира самым бесчеловечным образом. Несколько сотен(а лучше пара тысяч) нормальных молодых мужчин не позволили бы фашиствующим молодчикам бесчинствовать на улицах беларуских городов и сел.

Урок пятый: у любого восстания, протеста должны быть механизмы зашиты. Это особенно важно, когда проигравший диктатор вопреки закону и Конституции применяет против мирных граждан жестокость, силу и даже оружие. Как говорили классики, любая революция только тогда чего-нибудь стоит, если умеет защищаться. Подчеркну: даже мирная революция!

И последнее: помимо всеобщей забастовки (это было правильное решение!) среди мирных способов борьбы существуют акции гражданского неповиновения. Когда все приказы и действия бывшей власти просто "тонут" в трясине всеобщего неисполнения. К каждому участнику (а их - сотни тысяч ) ОМОН не пошлешь. А когда власть не способна провести свои решения - она слабеет прямо на глазах. Сочетание мирного протеста, забастовок и акций гражданского неповиновения парализует власть, лишает ее способности действовать и подавлять протест.

Главный вывод: имея массовую поддержку народа, участникам протеста нельзя отступать, нельзя давать врагу передышки, нельзя медлить с организацией системы и структур самозащиты, нельзя делать пауз и давать противнику времени на размышление и концентрацию силы. Мирный народный протест в революционной ситуации побеждает только тогда, когда действует наступательно, быстро, решительно, ежечасно добиваясь успехов и побед и постоянно расширяя зону своего влияния.

Очень надеюсь, что уроки событий в Беларуси не пройдут даром, а накопленный опыт поможет избежать ошибок впредь. Это позволит протестующим побеждать существующие диктатуры и авторитарные режимы, которые захватили политическую власть и удерживают ее исключительно путем тотальных фальсификаций или силой оружия. В противном случае наши народы ждут десятилетия прозябания, деградации государства и угроза полного распада страны.

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