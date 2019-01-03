В Запорожье неизвестные стреляли в активиста

Как стало известно в последствии, пострадавшим оказался известный запорожский активист Влад Погорелов, который является руководителем общественной организации “АвтоЕвроСила”. Инцидент произошел в понедельник, 31 декабря, в Коммунарском районе Запорожья.

По словам очевидцев компания молодых людей запускала фейерверки возле машин. Владелец одной из них попросил ребят переместится в более подходящее место, подальше от автомобиля. Однако молодые люди отреагировали агрессивно начав драку, которая переросла в перестрелку.

Нападавшие скрылись на автомобиле Ланос, который в последствии был обнаружен сотрудниками полиции в этом же районе города.

С многочисленными ранениями, в том числе пулевым, Владислава Погорелова госпитализировали в 5 горбольницу.

Как сообщил на свое странице в соцсети друг и коллега по организации “АвтоЕвроСила” Погорелова Юрий Хохлов, в настоящий момент злоумышленники задержаны. Подробности происшествия выясняются. Идет следствие.