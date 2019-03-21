В Запорожье мужчина самостоятельно вынес из пылающей квартиры пожилую соседку

В Запорожье пожарный в нерабочее время спас из огня пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

В четверг, 21 марта, около часа дня спасателям поступило сообщение о пожаре в многоэтажке по улице Александровской. Выяснилось, что загорелась квартира на третьем этаже.

Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что в данном доме проживает сотрудник пожарно-спасательной части, у которого в этот день был выходной.

Мужчина почувствовал в комнате запах дыма, который шел из соседней квартиры. Спасатель через балкон пробрался к соседям и увидел, что в комнате, где пылал огонь, лежала пожилая женщина, которая самостоятельно не передвигается.

Мужчина вынес 85-летнюю пенсионерку из огня. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Спустя 40 минут пожарные полностью ликвидировали возгорание. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Проводится расследование.

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