Скользкие дороги: из-за гололеда в Запорожье ВАЗ столкнулся с Мерседесом

Сегодня, 22 января, в Запорожье из-за гололеда водитель ВАЗа не справился и выехал на полосу встречного движения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Сегодня в 7 утра в Запорожье на Северном шоссе водитель ВАЗ 21104 не учел дорожной обстановки на скользком участке дороги, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Mercedes-Benz, который двигался во встречном направлении.

В аварии никто не пострадал, автомобили получили повреждения.

На водителя ВАЗа составили протокол по ст. 124 КоАП, забрали права и дали временное разрешение на вождение.

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