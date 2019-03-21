"Хочу в тюрьму": в Запорожье пьяный водитель объяснил, по какой причине он угнал чужой автомобиль

Как сообщалось ранее, 19 марта, в Запорожье на улице Рекордной патрульные догнали и заблокировали ВАЗ 2103, который нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию полицейских Оказалось, что мужчина был пьян и угнал машину.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

29-летний водитель ВАЗ 2103 оказался пьян, а на вопрос, зачем угнал машину, ответил: "Хочу в тюрьму".

Оказалось, что мужчина угнал машину с улицы Кремлевской. Инспекторы нашли владельца машины, который подтвердил, что припарковал свое авто вечером.

Днепровское отделение полиции задержало угонщика в порядке ст. 208 УПК Украины. Событие внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 289 УК. Также на водителя составили протокол по ст. 130 КУоАП.

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