Запорожцам будет проблематично купить билеты на Киев

Из-за ремонта предварительную продажу ограничат

Приднепровская железная дорога прекращает предварительную продажу билетов на поезда из Запорожья в Киев на период с конца марта и до отмены ограничения.

Как сообщает ПЖД, это связано с планированием ремонтных работ.

Так, отменена предварительная продажа билетов на рейсы с 27 марта по 6 апреля поездов:

№737 Запорожье - Киев 9.52 - 9.57

№ 732 Киев - Запорожье 12.51 - 13.01

№736 Киев - Запорожье 20.26 - 20.36

Не будут пролдавать предварительно билеты на рейсы с 9 апреля и до отмены ограничения на поезда:

№38 Киев - Запорожье 4. 39 - 4 . 55

№736 Киев - Запорожье 20.26 - 20.36.

Ограничения могут также коснуться и проходящих поездов, поэтому лучше уточнять