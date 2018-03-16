Запорожцам будет проблематично купить билеты на Киев

Из-за ремонта предварительную продажу ограничат
Приднепровская железная дорога прекращает предварительную продажу билетов на поезда из Запорожья в Киев на период с конца марта и до отмены ограничения.
Как сообщает ПЖД, это связано с планированием ремонтных работ.
Так, отменена предварительная продажа билетов на рейсы с 27 марта по 6 апреля поездов:
№737 Запорожье - Киев 9.52 - 9.57
№ 732 Киев - Запорожье 12.51 - 13.01
№736 Киев - Запорожье 20.26 - 20.36
Не будут пролдавать предварительно билеты на рейсы с 9 апреля и до отмены ограничения на поезда:
№38 Киев - Запорожье 4. 39 - 4 . 55
№736 Киев - Запорожье 20.26 - 20.36.
Ограничения могут также коснуться и проходящих поездов, поэтому лучше уточнять