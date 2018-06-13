В Запорожской области - вспышка кишечной инфекции

За последнюю неделю с симптомами отравления в запорожские больницы обратились 236 человек. Почти все отравились из-за массового употребления овощей и фруктов.

Как сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава, уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в регионе составил 13,3 на 100 тысяч населения, что на уровне максимального многолетнего показателя.

"По данным эпидемиологических обследований очагов острых кишечных инфекций, доля пищевого пути передачи составляет 93%", - отметили в ведомстве.

Врачи уточнили, что основные причины заболеваний имеют сезонный характер, связанный с массовым употреблением овощей и фруктов. Наибольший удельный вес приходится на овощи и фрукты – 23,7%, мясную продукцию – 21,6%, молочную – 19,5% и рыбную продукцию – 8,4%. В 58,4% случаях заболевания острыми кишечными инфекциями связаны с употреблением продуктов и блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

Медики призывают горожан соблюдать правила личной гигиены, не употреблять в пищу некачественные продукты, соблюдать сроки хранения продуктов и пользоваться качественной питьевой водой.

Фото: Пресс-служба Запорожской облгосадминистрации