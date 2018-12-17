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В запорожской аптеке нелегально продавали наркотические лекарства

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В Запорожье в одной из местных аптек незаконно продавали медицинские препараты, содержащие наркотическое вещество. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции, передает "ZаБор".

В четверг, 13 декабря, активисты устроили проверку в одной из аптек на проспекте Металлургов. После того, как им продали наркотический препарат "Кодтерпин" без рецепта врача, они вызвали полицию.

По данным правоохранителей, было выявлено и изъято почти 4400 пачек сильнодействующего лекарственного препарата, который отпускался без рецепта. Их отправили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство. Проводится расследование.

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