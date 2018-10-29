МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Хроника

В Запорожье и Мелитополе зафиксировали два случая дифтерии

303

В Запорожской области зафиксировали два случая заболевания дифтерией. Как сообщает пресс-служба лабораторного центра МОЗ в Запорожской области, один случай зафиксировали в Мелитополе у 56-летней местной жительницы, а второй — у 46-летней запорожанки.

В первом случае больная привита, но не получила очередную вакцину в апреле этого года, во втором случае – женщина непривита и сейчас находится в инфекционной больнице в тяжелом состоянии.

С целью профилактики дифтерии следует получить в больнице по месту проживания очередную прививку против дифтерии всем детям, кто не имеет соответствующей прививки и взрослым, у которых прошло 10 лет после последней вакцинации.

Дифтерия — острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Сопровождается воспалением слизистых оболочки и ротоглотки, а также общей интоксикацией.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги