В Запорожье и Мелитополе зафиксировали два случая дифтерии

В Запорожской области зафиксировали два случая заболевания дифтерией. Как сообщает пресс-служба лабораторного центра МОЗ в Запорожской области, один случай зафиксировали в Мелитополе у 56-летней местной жительницы, а второй — у 46-летней запорожанки.

В первом случае больная привита, но не получила очередную вакцину в апреле этого года, во втором случае – женщина непривита и сейчас находится в инфекционной больнице в тяжелом состоянии.

С целью профилактики дифтерии следует получить в больнице по месту проживания очередную прививку против дифтерии всем детям, кто не имеет соответствующей прививки и взрослым, у которых прошло 10 лет после последней вакцинации.

Дифтерия — острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Сопровождается воспалением слизистых оболочки и ротоглотки, а также общей интоксикацией.