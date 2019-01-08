В Запорожье активно расчищают дороги от снега

В Запорожье дороги от снега чистили днем и ночью. На данный момент на внутриквартальных участках работают 27 единиц техники. Еще 5 машин задействованы для обработки спусков и подъемов песко-соляной смесью.

Об этом рассказал директор КП "Запорожремсервис" Сергей Ращепкин.

По его словам, 7 января работы проводились до 00:00. Затем возобновились 8 января в 03:00.

За КП "Запорожремсервис" закреплена расчистка внутриквартальных дорог как в домах, для которых КП является управляющей компанией, так и во всех прочих, а также в домах ОСМД.

Коммунальщики напоминают, что при расчистке магистральных дорог работы сильно замедляют припаркованные у обочин авто.