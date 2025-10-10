Защита киевских ТЭЦ от обстрелов: в КГГА опровергли заявление 'эксперта' и назвали его манипуляцией

Заявление одного из "экспертов" о якобы отсутствии защиты на ТЭЦ Киева является политической манипуляцией и не соответствует действительности. Эти объекты критической инфраструктуры имеют необходимую защиту первого этапа.

Видео дня

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства. По его словам, такие "комментарии" способствуют действиям врага.

Что известно

По словам чиновника, в медиапространстве сейчас распространяется заявление одного из "экспертов" о якобы отсутствии какой-либо защиты на киевских ТЭЦ. В городской власти отметили: подобная информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности. Столичные Теплоэнергоцентрали, согласно требованиям Генерального штаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа. Более подробную информацию по этой защите в публичном поле распространять не позволяют требования безопасности.

Пантелеев призвал представителей медиа и официальных лиц не распространять ложные данные, особенно те, что касаются работы энергообъектов. Он отметил, что такие ключевые объекты, где это предусмотрено требованиями, имеют защиту.

"Напомню, что распространение данных о местах разрушения и состоянии защищенности объектов критической инфраструктуры приказом Минэнерго от 15.03.2023 № 92 отнесено к информации с ограниченным доступом. Поэтому такие "комментарии" создают ряд дополнительных рисков для энергетиков и способствуют действиям врага", – отметил чиновник.

По его словам, энергетики уже вернули свет 270 тысячам потребителей и работа продолжается. В ограниченном режиме водоснабжения сейчас работают 4 района – Голосеевский, Печерский, Соломенский и Шевченковский.

Что предшествовало

В четверг, 9 октября, страна-террорист снова массированно атаковала украинские города. Под ударом, в частности, оказался и Киев. Жителей столицы уже предупредили о возможных перебоях со светом и водой. В Печерском районе обломки БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 октября страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения и проблемы с электроснабжением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!