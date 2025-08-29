Поджигали авто Сил обороны на Киевщине: правоохранители задержали трех злоумышленников. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиция задержали еще трех мужчин, которые по информации следствия, поджигали авто Сил обороны на Киевщине. Злоумышленники действовали по заказу вражеской спецслужбы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех приспешников страны-агрессора, которые совершали заказные поджоги на Киевщине. По материалам дел, фигуранты являются жителями столичного региона, которые попали во внимание ФСБ, когда искали "легких заработков" в Telegram-каналах. После вербовки они отслеживали служебные авто ВСУ, чтобы сжечь их и сделать видео возгораний для "отчета" перед кураторами из РФ", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Службе безопасности, для совершения преступлений исполнители использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые синтезировали по инструкциям ФСБ.

Так, в Киеве "по горячим следам" разоблачили двух 16-летних школьников, которые подожгли внедорожник воина ВСУ после его возвращения с передовой. Правоохранители зафиксировали, как подростки сначала приобрели канистру с бензином, который затем вылили на капот машины и подожгли.

В Белоцерковском районе был задержан 36-летний безработный, который сжег служебный пикап еще одного украинского военнослужащего. Правоохранители разоблачили злоумышленника через несколько часов после совершения преступления и задержали его по месту жительства.

Что грозит

Во время обысков у всех задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ и одежда, в которой они выполняли заказ.

Злоумышленникам было сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Сейчас они находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, которой сотрудничал с российскими спецслужбами. Выполняя вражеские задачи, злоумышленник поджег два военных авто и отделение Укрпочты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!