Поджег два авто военных и отделение Укрпочты: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Подробности и фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, которой сотрудничал с российскими спецслужбами. Выполняя вражеские задачи, злоумышленник поджег два военных авто и отделение Укрпочты.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступника отправили за решетку на 10 лет и конфисковали его имущество.

Что известно

"Разоблачили злоумышленника в декабре этого года оперативники полиции Киева совместно работниками Службы безопасности Украины. Фигурант – 41-летний местный житель, который в столице работал автомехаником. В погоне за "легкими" деньгами мужчина согласился на сотрудничество со спецслужбами РФ и совершил серию поджогов", – рассказали в пресс-службе.

В качестве зажигательной смеси киевлянин использовал топливо из транспортных средств, которые проходили у него техобслуживание, и которое он незаметно для владельцев автомобилей сливал. После согласования цели с куратором он поджег два авто, принадлежавших военнослужащим, и отделение Укрпочты.

Приговор суда

Правоохранители задержали поджигателя и объявили ему о подозрении. После рассмотрения дела Голосеевский суд столицы признал мужчину виновным в совершении диверсии, совершенной в условиях военного положения, препятствовании законной деятельности ВСУ и в умышленном уничтожении имущества.

За содеянное мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали мужчин, которые, по информации следствия, пытались сжечь дом ветерана в Киевской области. Злоумышленники выполняли задание врага.

