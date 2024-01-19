Забыли, что уже отпраздновали? В Киеве немногочисленные желающие купались на Крещение по календарю УПЦ МП. Фото и видео
В Киеве, несмотря на то, что Крещение в Украине отпраздновали еще 6 января, чистина жителей города решила нырнуть в прорубь в тот день, когда этот праздник отмечают прихожане УПЦ МП. То есть в пятницу, 19 января.
Об этом сообщили в социальных сетях. На местах купаний, на всякий случай, дежурят представители всех служб.
"Забыли перевести календари на новые: на Оболони и в Гидропарке киевляне празднуют Крещение по старинке. Так может кто-то нечаянно и примет их верующим УПЦ МП. На популярных локациях для купаний дежурят спасатели, медики и полиция. От греха подальше, как говорят!", – говорится в сообщении.
На опубликованных фото и видео можно увидеть, что гражданин под пристальным наблюдением представителей всех служб ныряют в четко определенных местах.
Следует добавить, что во время празднования Крещения по юлианскому календарю, который отмечают 19 января представители УПЦ МП, никаких массовых мероприятий проводить не планировали.
Как сообщал OBOZ.UA, в этом году один из важнейших христианских праздников – Крещение Господне, в Украине официально отмечали 6 января. Из-за угрозы со стороны страны-террориста РФ жителей Киева призвали воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий, однако люди пришли в городские водоемы и реки, чтобы нырнуть в ледяную воду.
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