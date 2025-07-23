Похитили мужчину и требовали $50 тыс. несуществующего долга: в Киеве задержали пятерых злоумышленников. Фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к вымогательству похищения местного жителя. Они требовали у мужчины 50 тысяч долларов США вымышленного долга.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Организатору грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а его четырем сообщникам – до пяти лет заключения.

Подробности преступления

По словам правоохранителей, к похищению жителя Киева причастны пять человек в возрасте от 23 до 43 лет, а организатором оказался 31-летний уроженец Донецка, который длительное время проживает в столице.

"Злоумышленники заранее договорились о встрече в кафе с 24-летним бывшим работником, после чего избили его и силой завели в офисное помещение, где отобрали сумку с личными вещами, мобильный телефон и наручные часы. В дальнейшем дельцы под психологическим давлением и угрозами начали требовать у мужчины отдать 50 тысяч долларов вымышленного долга", – рассказали в пресс-службе.

Что изъяли у похитителей

Полицейские задержали всех злоумышленников в офисном помещении, где против собственной воли удерживали потерпевшего. Во время обысков было изъято около 30 тысяч долларов, компьютерная техника и пять элитных автомобилей: BMW, Mercedes, Mercedes, Toyota, Infiniti.

По данному факту открыто два уголовных производства. Суд избрал организатору преступления меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, другим участникам — содержание под стражей с правом внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской и Кировоградской областей задержали группу лиц, которые, по информации следствия требовали несуществующие долги у жителя столицы. Злоумышленники хотели получить 20 тысяч долларов США.

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