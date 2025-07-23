Яблоку упасть негде: как выглядели пляжи Гидропарка в Киеве в 1980-х. Фото
Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Одним из таких мест был столичный Гидропарк, куда в 1980-х годах приходило столько людей, что яблоку негде было упасть.
Снимки в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Сейчас в столице официально пляжный сезон не открывали.
Взгляд в прошлое
"Летом в Гидропарке. Фото Виталия Кузовкова 1980-х годов", – говорится в сообщении.
На опубликованных снимках можно увидеть, что в те дни пляжи Гидропарка были буквально "забиты" отдыхающими. Кроме того, на одном из снимков можно заметить легендарный и очень популярный когда-то ресторан "Млын", который, к сожалению, до наших дней не сохранился.
Немного истории столицы
В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.
Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что в такие в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.
Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.
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